Futbol: 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 8. maçında Rusya'ya deplasmanda 4-2 yenildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Moskova'daki Sapsan Stadı'nda oynanan maçta ay-yıldızlı takımın gollerini 77. dakikada Derya Arhan ve 86. dakikada Didem Karagenç attı. Rusya'nın gollerini 13. dakikada Nelli Korovkina, 22. ve 46. dakikalarda Margarita Chernomyrdina, 49. dakikada da Natalya Mashina kaydetti.

Milli takım, 27 Kasım'da Estonya ile deplasmanda, 1 Aralık'ta Rusya ile Türkiye'de karşılaşacak ve Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçlarını tamamlayacak.

Ay-yıldızlı ekip, A Grubu'nda oynadığı 8 maçta topladığı 2 puanla beşinci sırada bulunuyor.