Kadın basketbolcular maç sonunda birbirine girdi - Son Dakika
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Kadın basketbolcular maç sonunda birbirine girdi

6 saat önce

ABD'de üniversiteler arasında düzenlenen kadın basketbol liginde oynanan Alabama State- Texas Southern müsabakasının sonunda oyuncular birbirine girdi.

Kadın basketbolcular maç sonunda birbirine girdi, System.String[]

ABD'de üniversiteler arasında düzenlenen kadın basketbol liginde oynanan Alabama State- Texas Southern müsabakasının sonunda oyuncular birbirine girdi. Yumrukların havada uçuştuğu kavga anları kameralara yansıdı.

ABD'nin Alabama eyaletindeki Montgomery kentinde oynanan Alabama State-Texas Southern kadın basketbol ligi müsabakasında bitiş düdüğünün ardından kavga çıktı. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, kadın sporcuların birbirlerine yumruk attıkları görüldü. Yerel medya, kavganın çıkış nedeninin henüz bilinmediğini; müsabakayı ise Texas Southern'ün 81-54 kazandığını duyurdu.

Oyunculara verilecek cezaların henüz netlik kazanmadığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Salondaki kargaşa anları

-Kavgadan görüntüler

-Birbirlerine yumruk atan oyuncular

-Detaylar


Amerika Birleşik Devletleri, basketbol, Southern, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:09 Kaynak: DHA
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