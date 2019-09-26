Kadın çiftçilere sertifikaları düzenlenen tören ile takdim edildi

Tarım Projeleri Protokolü çerçevesinde kadın çiftçilere yönelik Süt Hijyeni-Sterilizer Makinesi Operatörü (Süthane-Mandıra) Eğitimi Protokolü kapsamında düzenlenen eğitimler sonucunda başarılı olan kadın çiftçilere başarı belgeleri düzenlenen törenle takdim edildi.



Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığı, Erzurum Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Erzurum İl Müdürlüğü, Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yakutiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün ortak yürüttüğü Tarım Projeleri Protokolü çerçevesinde kadın çiftçilere yönelik "Süt Hijyeni-Sterilizer Makinesi Operatörü (Süthane-Mandıra) Eğitimi belge töreni Erzurum Ticaret Borsası konferans salonunda gerçekleştirildi.



Erzurum Ticaret Borsası'nın öncülük ettiği Soğuk Zincir Kurulumu Süt Projesi kapsamında devam ve eden tüm hızıyla süren çalışmalar kapsamında eğitimler başlatılmış, ilk etapta Erzurum ili Soğucak, Altınbulak, Muratgeldi, Yazıpınarı, Kırkgöze ve Yolgeçti mahallesindeki kadın çiftçilere yönelik Süt Hijyeni-Sterilizer Makinesi Operatörü (Süthane-Mandıra) Eğitimi kursları 6 grup halinde toplam 150 kadın çiftçinin katılımı ile gerçekleştirilen eğitimleri başarılı olarak tamamlayan 52 kadın çiftçiye sertifikaları düzenlenen törenle verildi.



Erzurum Ticaret Borsası konferans salonunda bugün gerçekleştirilen sertifika törenine, Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyeleri Yalçın Meral, Aykut Koç, Erzurum Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Şube müdürü Halil İbrahim Coşkun, Yakutiye İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kantarkaya, Yakutiye İlçe Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürü Suat Yılmaz ile çok sayıda davetli ve kadın çiftçiler katıldı.



Öte yandan çiftçiler arasında yapılan kura çekimi neticesinde, Necla Mutlu, Sibel Tekiner ve Hatice Değirmencioğlu isimli üç bayan çiftçiye süt sağım makinası hediye edildi. - ERZURUM