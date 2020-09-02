KADIN CİNAYETİ DAVASINDA TANIK MAKTUL BANA 'ABLA BAŞIMA BİR ŞEY GELİRSE BUNLARI ANLATIRSIN' DEDİ. - Son Dakika

Birlikte yaşadığı Elif Özde Uzun'u (29) öldürdükten sonra cesedini 3 gün boyunca yatak odasında sakladığı iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Erhan Taslı'nın (36) davasında komşu Dilek Kartal tanık olarak dinlendi. Tanık Kartal, maktul Uzun'un Taslı'nın kendisine tokat attığını söylediğini ifade ederek maktulün 'Abla başıma bir şey gelirse bunları anlatırsın" dediğini öne sürdü.

Esenyurt'ta 13 Haziran 2019 tarihinde dini nikahlı eşi Elif Özde Uzun'u ellerini iple bağladıktan sonra bıçaklayarak öldürdüğü ve 3 gün boyunca cesedi maktulün 7 yaşındaki kızı S.T.'nin de bulunduğu evde sakladığı iddiasıyla yargılanan Erhan Taslı'nın davası görüldü. Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya tutuklu sanık Erhan Taslı, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, taraf avukatları katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Dilek Kartal, maktul ile sanığın komşusu olduğunu, maktulün eşiyle sıkıntı yaşadığını kendisine anlattığını dile getirdi.

"ODADA KOKU VE SİNEKLER VARDI"

Maktul Uzun ile en son görüştükleri zaman yaşadıklarını anlatan tanık Kartal, 'Maktul, eşinin kendisine tokat attığını söyledi. Elif bana 'Abla başıma bir şey gelirse bunları anlatırsın' dedi. Kardeşi Elif'e ulaşamayınca beni aradı, bende evine gittim. Elif'in kızı kapıyı açtı, ona 'Annen nerede' diye sordum. Kız bana 'Annem içeride uyuyor' dedi. Elimden tuttu, beni yatak odasına götürdü, kapı kilitliydi, kapıyı açtı. Elif içerideydi. 'Elif' diye seslendim. Odada koku ve sinekler vardı." dedi.

TANIK DİNLENİRKEN SANIK AĞLADI

Dışarı çıktığında polise haber verdiğini ifade eden Kartal, 'Erhan Taslı eşine 'Ben bu kıza soyadımı vermem' diyormuş, bu sebeple kavga ediyorlarmış. Elif bana ayrıca iş yerindeki Coşkun isimli biriyle ilişkisini anlatmıştı." şeklinde beyanda bulundu. Maktul ile Coşkun isimli kişinin birlikte olmak istediğini kendisine anlattığını öne süren Kartal, sanık Taslı'nın Coşkun'ndan haberi olmadığını belirtti. Tanık dinlenirken tutuklu sanık Taslı ağlamaya başladı.

SANIK BANA 'ELİF RAHATSIZ' DEDİ

Tanık Coşkun Akgün ise beyanında maktul ile aynı sitede güvenlik görevlisi olarak çalıştıklarını, maktulün kendisine ilgi gösterdiğini fark ettiğini ancak kendisinin yakınlaşmasına izin vermediğini beyan etti. Maktul ile birlikte olmadığını belirten tanık Akgün, 'Elif Özde, eşinden ayrılacağı için kiralık ev aradığını söyledi. Bir gün iş yerine Erhan Taslı geldi, o zaman tanıştım. Elif, işe gelmeyince onu aradım, eşi telefonu açtı ve 'Bursa'dayız' dedi. Ertesi gün yine Elif işe gelmeyince yine aradım. Eşi açtı telefonu 'Elif rahatsız' dedi" şeklinde konuştu. Söz verilen sanık, eşi ile tanık Akgün'ün iş dışında da görüştüğünü belirtti. Tanık Akgün ise bu iddiaları reddetti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Cumhuriyet savcısı, mütalaasını hazırlamak için dosyayı talep ederken, sanığın tutukluluk halinin devam etmesini istedi. Mahkeme heyeti de mütalaasını hazırlaması için dosyanın Cumhuriyet savcısına verilmesine ve tutuklu sanığın tutukluk halinin devam etmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Elif Özde Uzun'un 13 Haziran 2019 tarihinde evinde bıçaklanmış bir şekilde ölü bulunduğu belirtildi. İddianamede sanık Erhan Taslı hakkında 'Eşi kasten öldürmeö suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ UYGULANSIN"

Duruşmanın ardından Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu adına basın açıklaması Aşkın Koç ise 'Yapılabilecek şey kadınları korumayı etkin olarak uygulamak, tüm kadınları korumak için önce önlemek, eğer önlenemiyorsa kadın katillerine ceza getirilerek İstanbul Sözleşmesi uygulanarak en azından bir kadının daha kurtulması için elimizden gelen her şeyi yapabileceğimizi söylüyoruz" dedi.