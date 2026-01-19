Kadın Cinayetleri Soruşturulmuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kadın Cinayetleri Soruşturulmuyor

19.01.2026 14:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gül Fidan Özpolat, Türkiye'deki şüpheli kadın ölümlerinin etkin bir şekilde soruşturulmadığını belirtti.

Haber: Jiyan ERKILIÇ

(GAZİANTEP) - KESK Gaziantep Kadın Meclisi adına konuyan Eğitim Sen Şube Kadın Sekreteri Gül Fidan Özpolat, Türkiye'deki şüpheli kadın ölümlerinin etkin soruşturulmadığını savundu.

Özpolat, düzenlediği basın toplantısında kadın örgütleri, sendikalar ve kadın platformlarının mücadelesine rağmen kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddetin aynı hızla sürdüğünü ifade etti. Kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerine ilişkin verilerin düzenli tutulmadığını ya da kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşılmadığını belirten Özpolat, hukuki tedbirlerin yetersiz kaldığını dile getirdi.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun 2025 Kadın Cinayetleri Raporuna değinen Özpolat, geçen yıl 391 kadının hayatını kaybettiğini, bu vakaların 297'sinin kadın cinayeti, 94'ünün ise şüpheli kadın ölümü olarak kayıtlara geçtiğini aktardı. Rapora göre, kadınların yüzde 64,7'sinin kendi evlerinde yaşamını yitirdiğini belirten Özpolat, faillerin büyük bölümünün aile içindeki erkekler olduğunu söyledi.

Cinayetlerin en fazla görüldüğü illerin İstanbul (54), Diyarbakır (21), İzmir (20), Antalya (19), Ankara (16) ve Adana (14) olduğu bildiren Özpolat, öldürülen kadınların 165'inin evli, 100'ünün bekar, 38'inin boşanmış, 10'unun dini nikahla birlikte yaşadığını, 78'inin ise medeni durumunun bilinmediğini ifade etti.

Faillere ilişkin verileri de paylaşan Özpolat, 137 kadının aile içindeki, 59'unun boşandığı ya da boşanma aşamasında olduğu, 30'nun ayrılmak istediği ya da reddettiği, 34'ünün birlikte olduğu, 21'inin tanıdığı erkeklerce öldürüldüğünü, 7 vakada ise failin tespit edilemediğini anlattı.

Özpolat, kadın örgütleri ve uzmanların İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının ardından kadın cinayetlerinde artış yaşandığına dikkat çektiğini aktararak, faillerin tutuksuz yargılanmasının cezasızlığı derinleştirdiğini söyledi.

Şüpheli kadın ölümlerinde etkin soruşturma yürütülmediğini, tarafsız otopsilerin yapılmadığını ve birçok dosyanın kapatıldığını savunan Özpolat, İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülmesini, 6284 sayılı kanunun eksiksiz ve etkin uygulanmasını, kadına yönelik şiddetle mücadelede önleyici ve caydırıcı politikaların kadın örgütleriyle birlikte oluşturulmasını istedi. Özpolat ayrıca, tüm eğitim kademelerinde "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" derslerinin zorunlu hale getirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: ANKA

Basın Toplantısı, Türkiye, Cinayet, Şiddet, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadın Cinayetleri Soruşturulmuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da kar esareti Hava ulaşımına engel İstanbul'da kar esareti! Hava ulaşımına engel
Fiyatı duyan akın etti Dondurucu soğukta izdiham Fiyatı duyan akın etti! Dondurucu soğukta izdiham
ABD’nin gümrük vergisi kararına Avrupa’dan ortak tepki ABD'nin gümrük vergisi kararına Avrupa'dan ortak tepki
Fenerbahçe’den Kante için yeni hamle Fenerbahçe'den Kante için yeni hamle
Almanya’dan geri adım: Trump’ın yüzde 10’luk vergisinden sonra Grönland’daki askerler geri çekildi Almanya'dan geri adım: Trump'ın yüzde 10'luk vergisinden sonra Grönland'daki askerler geri çekildi
Suriye ordusu kontrolü sağladı Halk, terör örgütü bayraklarını parçaladı Suriye ordusu kontrolü sağladı! Halk, terör örgütü bayraklarını parçaladı

15:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa’da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
15:12
Osimhen’den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket
Osimhen'den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket
15:11
Yeni yılın ilk anketi Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
14:06
Dünya onları konuşuyor “Kertenkele Ailesi“ kısa sürede fenomen oldu
Dünya onları konuşuyor! "Kertenkele Ailesi" kısa sürede fenomen oldu
13:49
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesi
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesi
13:02
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 15:43:42. #7.11#
SON DAKİKA: Kadın Cinayetleri Soruşturulmuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.