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"Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları" etkinliği yapıldı - Son Dakika

"Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları" etkinliği yapıldı

03.11.2021 15:54

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Dış İlişkiler Birim Başkanı Fatma Ataseven, kadınların istihdamını, üretime ve iş gücüne katılmasını çok önemsediklerini bildirdi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Dış İlişkiler Birim Başkanı Fatma Ataseven, kadınların istihdamını, üretime ve iş gücüne katılmasını çok önemsediklerini bildirdi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda-81 İlde Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları" programı kapsamında, başarılı kadın girişimciler hikayelerini katılımcılara aktardı. Programda ilgili kurum temsilcileri ise süreçlere ilişkin bilgi verdi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Dış İlişkiler Birim Başkanı Fatma Ataseven, AA muhabirine, "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda-81 İlde Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları" programı kapsamında 33. duraklarının Bilecik olduğunu söyledi.

Amaçlarının başarı hikayelerini paylaşarak kadınlara örnek teşkil etmek ve bununla birlikte kadının iş gücüne katılımını artırmak olduğunu kaydeden Ataseven, "İş kurma, kadın istihdamı, kadının üretime ve iş gücüne katılmasını çok önemsiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir'in talimatlarıyla kadınlara yapabilecekleri işleri göstermek, onlara öncü olabilmek için kentte bulunduklarını anlatan Ataseven, "Onları, destekleyen kurumlarımız İŞKUR, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, KOSGEB ve Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü gibi kurumların da bilgilendirilmesi dahilinde örnek olan hanımlarla buluşturmak için Bilecik'teyiz." diye konuştu.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Seçim İşleri Birim Başkanı Havva Sibel Söylemez de hayallerini gerçekleştirmek için kadınları teşvik ettiklerini kaydetti.

Söylemez, toplantıya katılan kurum müdürlerinin kadınlara hayallerini nasıl gerçekleştirebileceklerini anlattığını belirterek, "Tarafları bir araya getirmiş oluyoruz. Burada da çok güzel hikayeler var. Hayallerini gerçekleştiren kadınlar var. Devlet desteği fonuyla kendi işini kurmuş kadınlarımız aramızda bulunuyor. Katılımcılarımız da bu örnekleri görecek. İnşallah buradan çok daha cesur, kararlı, girişimci kadınlar çıkacak." ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Kadın Kolları İl Başkanı Mutlu Selen Haşit, bazı ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ile girişimci kadınlar katıldı.

Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları etkinliği yapıldı
Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları etkinliği yapıldı
Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları etkinliği yapıldı
Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları etkinliği yapıldı

Şeyh Edebali, AK Parti, Türkiye, Bilecik, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları' etkinliği yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları" etkinliği yapıldı - Son Dakika
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