Kadın futbolculara yarı çıplak haldeyken şiddet uyguladığı ileri sürülen Mehmet Aydın, 'Yılın en iyi hocası' seçildi

Kadın futbolcular yarı çıplakken odaya girdiği ve şiddet uyguladığı iddia edilen Fatih Vatan'ın hocası Mehmet Aydın, yılın en iyi teknik direktörü seçildi

Kendilerine şiddet uyguladıkları iddiasıyla Fatih Vatan'ın Teknik Direktörü Efe Mehmet Aydın'a 'Yılın Teknik Direktörü' ödülü verilmesi nedeniyle şaşkına döndüklerini söyleyen kadın futbolcular Damla Karavuş ve Berru Doğu, "Değil kadın, erkek takımı bile çalıştırmamalı" dedi. Bu yüzden 60 gün hak mahrumiyeti cezası alan Aydın'a ödülün verilmesi tartışma yarattı.

Turkcell Kadın Futbol Ligi'nin finali Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı ile Fatih Vatan Spor arasında oynandı. 17 Nisan'da başlayan Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu, Beşiktaş'ın şampiyonluğuyla noktalandı. Finalde 10 kişi kaldığı maçta Fatih Vatanspor'u 2-0 yenen Beşiktaş, mutlu sona ulaşan takım oldu.

Pandemi nedeniyle sağlık tedbirleri alınarak gerçekleştirilen merasimde; attığı 7 golle 'Gol Kraliçesi' olan Fatih Vatan Sporlu Zelal Baturay, 'En İyi Kaleci' seçilen Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı'ndan Fatma Şahin, 'En Değerli Oyuncu' unvanına layık görülen Fatih Vatan Sporlu Cansu Nur Kaya ve 'En İyi Teknik Direktör' seçilen Fatih Vatan Spor Teknik Direktörü Efe Mehmet Aydın da ödüllerini aldı.

KADINA ŞİDDETTEN CEZA ALDI

Efe Mehmet Aydın'a verilen 'En İyi Teknik Direktör' ödülü, tartışmalara neden oldu. Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıyan Hatice Bahar Özgüvenç yerine, ikinci olan takımın teknik direktörüne ödül verilmesi şaşkınlık yaratırken, Efe Mehmet Aydın hakkında bir başka tartışma konusu daha ortaya çıktı. Efe Mehmet Aydın, 2019 yılında futbolculara uyguladığı şiddet nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) men cezası aldı. Sporcuların şikayeti üzerine Efe Mehmet Aydın'ın Kütahya 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde kadına şiddet davasının da devam ettiği öğrenildi.

TFF Amatör Futbol Disiplin Kurulu'nun (AFDK) 16.05.2019 tarihinde gerçekleştirilen 108 sayılı toplantısında almış olduğu kararda Efe Mehmet Aydın'a 60 gün hak mahrumiyeti cezası verildiği belirtildi. TFF'nin resmi sitesinden 16 Mayıs 2019 tarihinde yapılan açıklamada, "Efe Mehmet AYDIN (Fatih Vatanspor ant.) hakkında; 18.04.2019 tarihinde oynanan Fatih Vatanspor-Fomget Gençlikspor Genç Kızlar Türkiye şampiyonası müsabakasında, takım oyuncularına saldırıda bulunmaktan takdiren 60 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesine (tedbirsiz)" ifadelerine yer verildi.

OLAY MAHKEMEDE

Efe Mehmet Aydın'ın, 18 Nisan 2019 tarihinde oynanan Fatih Vatanspor-Fomget Gençlikspor maçının ardından iki sporcuya şiddet uyguladığı iddia ediliyor. Karşılaşmadan sonra iki sporcu, kendilerine yarı çıplak bir vaziyette yedi saat boyunca şiddete maruz bıraktığı iddiasıyla Efe Mehmet Aydın hakkında suç duyurusunda bulunuyor.

Mahkemesi devam eden Efe Mehmet Aydın, sporcuların şikayeti ve darp raporunu inceleyen TFF, teknik direktörü 60 gün boyunca hak mahrumiyeti cezası veriyor. Olay adli mercilere taşınıyor. Efe Mehmet Aydın'ın Kütahya 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde iki duruşması görülüyor. Üçüncü duruşmanın tarihi ise 27 Mayıs 2021 tarihinde…

KORUMAK İSTEYENİ DE DARP ETTİ

İddialara göre Efe Mehmet Aydın, bir futbolcusunu önce maçın oynandığı stadyumun koridorunda, sonrasında ise yarı çıplak vaziyette olduğu soyunma odasında darp etti. Küfür ve hakaret ederek kadın sporcuya saldıran Efe Mehmet Aydın, şiddet gören takım arkadaşını korumak isteyen futbolcunun arkadaşını da darp etti. Efe Mehmet Aydın, futbolculara saldırdıktan sonra küfür ederek soyunma odasında çıktı.

Şiddete maruz kalan sporculardan birinin dili boğazına kaçtı. Genç kadın sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Futbolculara yardımcı olmak yerine onlara şiddet uygulayan Efe Mehmet Aydın ile 7 saat boyunca yolculuk yapmaya zorlayan kulüp yönetimi, olayın üzerini kapatmaya çalıştı.

DAVADAN 3 HAFTA ÖNCE ÖDÜL ALDI

Yani TFF tarafından 60 gün hak mahrumiyeti cezası alan, kadına şiddet davası mahkemede devam eden Efe Mehmet Aydın, 27 Mayıs'ta görülecek üçüncü duruşmasından 21 gün önce 'En İyi Teknik Direktör' olarak ödüllendiriliyor.

Yaşanan bu olay, kadına şiddete tolerans tanımayacağını söyleyen iktidar ve kadın futboluna büyük önem verdiklerini belirten TFF Başkanı Nihat Özdemir'in sözlerini boşa çıkarıyor. Hala teknik direktör olarak çalışmaya devam etmesi bile tartışma konusu olması gereken Efe Mehmet Aydın'a bir de plaket verilmesi, Türkiye gerçeğini gözler önüne seriyor.