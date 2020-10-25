Kadın girişimci ekosisteme uygun ürettiği ahşap evleri yurt dışına satıyor - Son Dakika

Kadın girişimci ekosisteme uygun ürettiği ahşap evleri yurt dışına satıyor

25.10.2020 11:17
Kadın girişimci ekosisteme uygun ürettiği ahşap evleri yurt dışına satıyor, System.String[]

Sakarya'da aynı zamanda tasarımcı olan kadın girişimci Gül Korkmaz, ürettiği ekolojik, sağlam, modüler doğal ahşap evlerle dünya genelinde müşterilerinin barınma ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor.

Sakarya'da aynı zamanda tasarımcı olan kadın girişimci Gül Korkmaz, ürettiği ekolojik, sağlam, modüler doğal ahşap evlerle dünya genelinde müşterilerinin barınma ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor.

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren Gül Korkmaz, gittiği kuzey ülkelerinde ahşap evleri inceleyerek Ar-Ge çalışması yaptı.

Korkmaz'ın sahibi olduğu firma, çalışmalar sonucunda "1+1", "2+1 üçgen", "karavan" ve "garaj" diye tabir edilen 4 farklı model tasarlayarak ekolojik, sağlam ve doğal ahşap evlerin ladin ağacından üretimine başladı.

Modüler yapım tekniğiyle kolayca inşa edilebilme özelliğine sahip, ekosisteme uygun ahşap evler, depreme dayanıklı ve uzun ömürlü olmalarının yanı sıra kullanıcılarına kendi enerjisini üretebilme gibi farklı kolaylıklar sağlıyor.

İlk ihracatını ABD'ye gerçekleştiren, Cezayir'e 80 evlik proje hazırlayan, bunun yanı sıra birçok ülkeyle görüşmeleri sürdüren firma, yurt dışına satış yaparak Türkiye'nin ihracatına katkı sağlamayı hedefliyor.

"Gemilerin direklerinde kullanılan lamine ladin ağacı kullanıyoruz"

Gül Korkmaz, AA muhabirine, ürettikleri yapıların uzun ömürlü olduğunu ve kendi enerjisini üretebildiğini söyledi.

Müşterinin talebine göre hizmet verdiklerini dile getiren Korkmaz, "Şebeke olmayan bir yerde yaşıyorsa güneş panelleri kullanarak elektriğini üretiyoruz. Su sorunu varsa ona göre yağmur suyunu hasat yapıyoruz ve kullanabiliyoruz. Sağlam olmasının en büyük nedeni de kullandığımız ürünler. Kullandığımız ürünü ham ve ithal olarak alıyoruz, işliyoruz, üretiyoruz ve sağlamlığı bu şekilde sağlıyoruz." diye konuştu.

Korkmaz, yanmaya karşı uzun ömürlü ve esnek olduğu için ladin ağacını kullandıklarını aktararak, "Kullanılan diğer ağaçlarda bu esnekliği yakalayamayız. Gemilerin direklerinde kullanılan lamine ladin ağacıdır, biz de aynı sistemi kullanıyoruz. Lamine yaparak 5 katmana getiriyoruz, bu da 25-C, 30-C beton kolon direklerle aynı gücü sağlıyor. Hem esnek hem de sağlam olduğu için uzun ömürlü oluyor. Aynı zamanda kullandığımız paneller de gemi ve yatlarda kullanılan, ısı işlem görmüş üründür." ifadelerini kullandı.

Gül Korkmaz, 1+1, 2+1 üçgen ile karavan ve garaj olmak üzere 4 modellerinin bulunduğunu, fakat proje bazlı da çalıştıklarını anlatarak, metrekareyi müşterinin isteğine göre büyütüp, küçültebildiklerini, ailelerin 2+1, hizmet sektörünün ise 1+1 modelini tercih ettiğini kaydetti.

Tamamen müşterinin isteğine göre hareket edildiğini aktaran Korkmaz, mobilya ve iç dekorasyon hizmeti de verdiklerini, anahtar teslim şeklinde çalıştıklarını belirtti.

"Pandemi izole hayata talebi arttırdı"

Korkmaz, tomruk halinde alınan ürünlerin Sakarya'daki atölyelere verildiğini ve bu şekilde istihdam alanları açıldığını belirterek, "Ekolojik, sağlam ve doğal olarak yapılan ahşap evlerimizin en büyük özelliği modüler, demonte ve depreme çok dayanıklı oluşu. İlk ihracatımızı gerçekleştirdik ama asıl hedefimiz dünyaya bir şekilde bu ürünleri tanıtmak. Ciddi talepler görmeye başladık. Çok daha yoğun çalışıp Türkiye'nin ihracatına ciddi derecede katkı yapmak istiyoruz." dedi.

Pandemi nedeniyle izole hayata talebin arttığını anlatan Korkmaz, meraklılarının bahçelerinde de bu tarz evleri kullanmaya başladığını kaydetti.

Korkmaz, Cezayir'de bakanlık ve turizm sektörü için 80 evlik proje hazırladıklarını aktararak, bunun yanı sıra Avrupa, Asya ve Afrika'daki ülkelerle görüşmeler yaptıklarını sözlerine ekledi.

Türkiye, Cezayir, Sakarya, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadın girişimci ekosisteme uygun ürettiği ahşap evleri yurt dışına satıyor - Son Dakika

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