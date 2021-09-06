Kadın Katilini Yakalatan Kadınlar Filmi - Son Dakika

Belgesel seri katil Guy Georges'un birisi polis şefi, diğeri kurbanlardan birinin annesi olan iki kadının yoğun çabalarıyla yakalanmasını konu alıyor.
Yönetmen: Mona Achache, Patricia Tourancheau
Filmin Türü: Belgesel
Orijinal Adı: Les femmes et l'assassin
Yapımcı Firma: Netflix
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: Fransa
Orijinal Dili: Fransızca
Dağıtıcı Firma: Netflix
Vizyon Tarihi: 09.09.2021
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Kaynak: InterSinema.com
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