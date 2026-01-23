Kadın Kılığına Giren Firari Yakalandı

Konya'da hakkında çok sayıda suç kaydı bulunan ve kadın kılığına girerek izini kaybettirmeye çalışan firari şahıs, yapılan çalışmayla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karatay Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 'mühür bozma', 'hakaret', 'kadına şiddet' ve 'uyuşturucu madde kullanma' suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan Ö.S.'nin (47) yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde şahsın, resmi nikahlı eşi S.S.'ye yönelik aile içi şiddet olayları nedeniyle de daha önce 5 ayrı suçtan işlem gördüğü ve hakkında 6 ay süreli elektronik kelepçe izleme kararı bulunduğu belirlendi.

Saklanmak için kadın kılığına girmiş

Şahsın, daha önce eşinin ikametine kadın kılığına girerek geldiği ve buradaki güvenlik kamerasını sökerek kaçtığı belirlendi. Polisten kaçmak için sürekli adres değiştiren ve sıra dışı yöntemlere başvuran firarinin izini süren ekipler, şahsın saklandığı yeri tespit etti.

Polis adım adım iz sürdü

Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, firari şüpheli kaçmaya fırsat bulamadan yakalandı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - KONYA