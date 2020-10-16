Kadın Kooperatifleri Bölge Buluşması yapıldı - Son Dakika

Kadın Kooperatifleri Bölge Buluşması yapıldı

16.10.2020 15:23
Kadın Kooperatifleri Bölge Buluşması yapıldı, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı birinci 100 günlük icraat programı kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sorumluluğunda, kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi, sürdürülebilirliklerinin sağlanması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, görünürlüklerinin arttırılması ve...

Cumhurbaşkanlığı birinci 100 günlük icraat programı kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sorumluluğunda, kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi, sürdürülebilirliklerinin sağlanması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, görünürlüklerinin arttırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un video konferans aracılığıyla katılım gösterdiği Kadın Kooperatifleri Bölge Buluşması gerçekleştirildi.

Mersin Valiliği'den yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Bölgesi illerini kapsayan toplantıda, Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun yanı sıra Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Osmaniye valileri, ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri, Akdeniz illeri kadın kooperatif dernekleri başkanları ve temsilcileri bir araya geldi.

Kadın kooperatifçiliği alanında iş birliklerini geliştirmek, farkındalık oluşturmak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla gerçekleştirilen ve Kadın Kooperatifleri I. Bölge Buluşması'nın ikincisi olarak düzenlenen çevrimiçi toplantıda konuşan Bakan Selçuk, "Kadın Kooperatifleri II. Bölgesel Buluşması, kadın girişimciliğinin, kadın emeğinin, kadın dayanışmasının en güzel örneklerinden biri. Bu buluşmanın Uluslararası Tarım Üreticileri Derneği tarafından ilan edilen Dünya Çiftçi Kadınlar Günü'nde düzenlenmesi de son derece anlamlı. Ben bu vesile ile bütün çiftçi kadınlarımıza tarımsal üretimdeki emeklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Vali Ali İhsan Su ise toplantıda yaptığı konuşmasında, "Daha önce bir tane kadın kooperatifimiz varken bu proje dahilinde 5 tane daha kuruldu ve kadın kooperatif sayımız 6'ya yükseldi. Bu konudaki çalışmaları sürdüreceğiz. Kadınlarımızı, daha fazla kadın kooperatifi kurmaları yönünde teşvik edeceğiz. İlimizde bulunan kadın kooperatiflerimiz gıda, hediyelik eşya, tarımsal ürünler ve benzeri birçok farklı iş alanlarında faaliyet göstermeye devam ediyor. Aynı zamanda bu kooperatiflerde faaliyet gösteren kadınlarımıza finansal okur-yazarlıktan dijital okur-yazarlığa, iş sağlığı ve güvenliğine kadar birçok konuda eğitim vermeye devam ediyoruz. İnanıyorum ki, bu toplantıda güzel örnekler ortaya çıkacak ve bu bilgilerin paylaşılması, kooperatifçiliğin gelişmesine katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

Toplantı, Akdeniz Bölgesi kapsamında katılım gösteren 8 il valisinin selamlama konuşmalarının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlerinin illerde oluşturulan kadın kooperatif çalışma gruplarının bugüne kadar gerçekleştirdikleri faaliyetlerini içeren sunumları ile devam etti. Kadın Kooperatiflerinin sorunlarının dile getirildiği toplantıda, kooperatif temsilcileri de birer konuşma gerçekleştirdi.

Toplantıda, kadın kooperatifleri başkanları, kendi illerinde gerçekleştirdikleri örnek uygulamalardan bahsedip, başarı hikayelerini katılımcılarla paylaştılar. - MERSİN

Kadın Kooperatifleri Bölge Buluşması yapıldı
Kadın Kooperatifleri Bölge Buluşması yapıldı

Akdeniz Bölgesi, Kooperatif, Mersin, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kadın Kooperatifleri Bölge Buluşması yapıldı - Son Dakika

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