Kadın kuaförlerinde maskeli hizmet - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadın kuaförlerinde maskeli hizmet - Son Dakika

Kadın kuaförlerinde maskeli hizmet

23 dakika önce

ERZURUM'daki kadın kuaförleri, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında maske ve eldivenle hizmet vermeye başladı.

Kadın kuaförlerinde maskeli hizmet, System.String[]

ERZURUM'daki kadın kuaförleri, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında maske ve eldivenle hizmet vermeye başladı. Ayrıca kuaföre gelen müşterilere kolonya tutulduktan sonra maske verilerek içeri alınıyor. Kadın kuaförü Ahmet Kemal Özerbaş, "Saç boyası ve açıcılar içindeki etken maddelerde virüsün yaşama şansı imkansız. Ancak biz yine de maske ve eldivenle önlem aldık" dedi.

Koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından salgınına karşı önlemler alındı. Türkiye'de her geçen gün vaka sayısının artması üzerine ülke genelinde olduğu gibi Erzurum'da da tedbirler artırıldı. Kentteki kadın kuaförleri de gelen müşterileri kolonya ile karşılıyor, ardından onlara maske veriyor. İş yeri sahipleri ayrıca tek kullanımlık havlu ve örtü kullanıyor.

Hijyene salgından önce de önem verdiklerini ancak virüs nedeniyle dezenfekte işlemlerini daha çok artırdıklarını söyleyen kuaför Ahmet Kemal Özerbaş, şöyle konuştu:

"Koronavirüs dünyayı, ülkemizi sarmaya başladığından beri bakanlığımızca tedbirler alınmaya başlayınca biz de kuaför olarak kendi tedbirlerimizi almaya başladık. Yaptığımız ilk iş salonumuzu baştan aşağıya dezenfekte etmek oldu. Tüm personel maske ve eldiven kullanıyor. Gelen müşterilerimize de maske dağıtıyoruz. Kullandığımız havlular ve örtüler tek kullanımlık. Müşterilere içecekleri tek kullanımlık bardaklarda ikram ediyoruz. Dışarısı soğuk olmasına rağmen iş yerimizi sık sık havalandırıyoruz. Makaslar ve diğer ürünlerimiz için steril makinemiz var. Bizim kullandığımız boya ve açıcıların içinde herhangi bir virüsün yaşama şansı yok. Çünkü boya, perma, açıcılar içindeki etken maddeler etken maddeleri nedeniyle mikrobu barındırmaz. Tene zarar verdiği için biz zaten eldivenle çalışıyoruz. Boyama, perma, açma işlemlerinde korona bulaşmaz. Ortamdan belki bulaşır bunun için de tüm önlemleri aldık ve elimizden geldiği kadar iş yerimiz steril etmeye çalışıyoruz."

Virüs salgını nedeniyle işlerde yüzde 90 düşüş yaşandığını belirten Özerbaş, "Kuaförlük mesleği en küçük şeyde etkilenen bir sektör. Çünkü ihtiyaç haricinde lükse girer. Üniversitelerin ve okulların tatil edilmesi çok etkiledi. Eğlence yerleri kapatıldığı için saç yaptırmaya ihtiyaç duyulmuyor. Düğün salonlarının da kapatılmasıyla etki daha da arttı" dedi.


Ahmet Kemal, Koronavirüs, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 08:35 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs kapan bir futbolcunun futbol oynayamama ihtimali çok yüksek
Koronavirüs teşhisi konulan sunucu Burak Akkul'un tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor Koronavirüs uyarıları asker uğurlama törenlerinde hiçe sayıldı Koronavirüs salgınında hayatını kaydeden 9 vatandaşımızın ortak özelliği yaşlı olmaları
Volvo, Jaguar, Land Rover ve Bentley üretime ara verdi Volvo, Jaguar, Land Rover ve Bentley üretime ara verdi         
14:18
Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi         
14:03
Elazığ'da Elazığ'da "Evinizde kalın" uyarıları dikkate alınmadı! Caddeler dolup taşıyor         
14:00
Trump Trump "Çin virüsü" inadından vazgeçmiyor! Konuşma metnindeki ifadenin üstünü çizerek değiştirdi         
13:37
Sinem Umaş'tan tepki çeken koronavirüs paylaşımı: Yaşlıları öldüren virüs insanlar iflas etmesine sebep olacak Sinem Umaş'tan tepki çeken koronavirüs paylaşımı: Yaşlıları öldüren virüs insanlar iflas etmesine sebep olacak         
13:05
Hukuk Fakültesi Dekanı, karantinadan kaçanların tutuklanabileceğine dikkat çekti Hukuk Fakültesi Dekanı, karantinadan kaçanların tutuklanabileceğine dikkat çekti         
12:36
Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
12:03
Son dakika: Tarımsal destek kapsamında üreticilere 1,5 milyar lira ödeme yapılacak Son dakika: Tarımsal destek kapsamında üreticilere 1,5 milyar lira ödeme yapılacak         
11:50
Sıla ve Yalın, evden çıkmayan hayranlarına Instagram üzerinden konser vererek rekor kırdı Sıla ve Yalın, evden çıkmayan hayranlarına Instagram üzerinden konser vererek rekor kırdı         
11:43
Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek         
11:18
Çinli yetkililer, salgın tehlikesine ilk kez dikkat çeken doktorun ailesinden özür diledi Çinli yetkililer, salgın tehlikesine ilk kez dikkat çeken doktorun ailesinden özür diledi         
10:46
Tokat'taki bir market zinciri koronavirüs için şeffaf branda ile önlem aldı Tokat'taki bir market zinciri koronavirüs için şeffaf branda ile önlem aldı         
10:28
Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı         
10:22
Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak         
10:13
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi         
10:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 08:58:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadın kuaförlerinde maskeli hizmet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]