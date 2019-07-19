Son Dakika Haberleri: Kadın liderlerden iklim adaleti için birlik ve dayanışma çağrısı
Son Dakika Güncel Haber

Kadın liderlerden iklim adaleti için birlik ve dayanışma çağrısı

24 dakika önce

"Değişim için Kadın Lider Dayanışması" ismiyle dünyanın çeşitli ülkelerinden 34 kadın lider, iklim adaletine ilişkin eylem planı sunan önemli bir bildiri yayınladı.

Kadın liderlerden iklim adaleti için birlik ve dayanışma çağrısı, System.String[]

Türkiye'den Eşitlik, Adalet, Kadın Platformu Kurucusu Gülseren Onanç'ın da çağrıcı olduğu bildiride, "Şimdi kadınların ve kız çocuklarının bilgeliğini ve liderliğini tanıma zamanı. Tüm kız kardeşlerimizi iklim adaleti için ayaklanmaya, liderlik etmeye davet ediyoruz" denildi.

İrlanda Eski Cumhurbaşkanı Mary Robinson, Birleşmiş Milletler Kadın Bölümü Başkanı Dr. Phumzile Mlambo-Ngcuka ve TEDWomen Küratörü Pat Mitchell gibi isimlerin bulunduğu ve Türkiye'den Gülseren Onanç'ın da aralarında olduğu dünyanın farklı ülkelerinden 34 kadın "Değişim için Kadın Lider Dayanışması" adıyla bir araya geldi. Kadın liderler iklim adaleti için kadın liderliğinin önemine vurgu yapan bir bildiri yayınladı.

Bildiride şöyle denildi: "Şimdi kadınların ve kız çocuklarının bilgeliğini ve liderliğini tanıma zamanı. Şimdi sayıca büyüme ve güç inşa etme zamanı. Tüm kız kardeşlerimizi iklim adaleti için ayaklanmaya, liderlik etmeye, görece güç ve ayrıcalık sahibi olanları başkaları için alan açmaya ve destek vermeye davet ediyoruz. Her şeyi değiştirmek için herkese ihtiyacımız var."

Gülseren Onanç, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:51 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



'Sihir yapıyorum' diyerek 500 bin liralık senet imzalatan dolandırıcı bu kez yakayı ele verdi Maçka Parkı'nda genç kadına kapkaç şoku Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Türkiye'den Doğu Akdeniz'de Rusya ve Çin'le işbirliğine yeşil ışık

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 11:16:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadın liderlerden iklim adaleti için birlik ve dayanışma çağrısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]