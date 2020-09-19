Kadın sürücü, çarptığı genç kızın başından ayrılmadı - Son Dakika

Kadın sürücü, çarptığı genç kızın başından ayrılmadı

Kadın sürücü, çarptığı genç kızın başından ayrılmadı Otomobilin çarptığı genç kızı şemsiye ile güneşten korudular Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçmekte olan genç kıza otomobil çarptı.

Kadın sürücü, çarptığı genç kızın başından ayrılmadı

Otomobilin çarptığı genç kızı şemsiye ile güneşten korudular

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçmekte olan genç kıza otomobil çarptı. Çarpmanın etsisiyle yaralanan genç kızı vatandaşlar şemsiyeyle güneşten korumaya çalıştı. Kaza yapan otomobili kullanan kadın sürücü, genç kızın başından bir an olsun ayrılmadı.

Kaza, Zübeyde Hanım caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre doğu garajı istikametinden İbrahim Sözen Caddesi istikametine seyir halindeki Emiş Dinç'in kullandığı 07 LHC 06 plakalı otomobil, Yukarı Pazarcı Mahallesi 1064 sokak kavşağına geldiğinde yaya geçidinden geçmekte olan Hayriye Uzun isimli genç kıza çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle asfalta savrulan genç kızın yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, bir vatandaş yerde yatan genç kızı 112 ekibi gelinceye kadar şemsiyesiyle güneşten korumaya çalıştı. Hayriye Uzun, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kadın sürücü, çarptığı genç kızın başından ayrılmadı

Manavgat, Otomobil, Antalya, Kadın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 15:02 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadın sürücü, çarptığı genç kızın başından ayrılmadı - Son Dakika

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