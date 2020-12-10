Kadına yönelik şiddet güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika

Kadına yönelik şiddet güvenlik kameralarına yansıdı

10.12.2020 13:59
Kadına yönelik şiddet güvenlik kameralarına yansıdı, System.String[]

Aydın'ın Didim ilçesinde sokakta sözlü olarak kavgaya tutuşan bir kadın ile erkeğin tartışması daha sonra fiziki müdahaleye döndü.

Aydın'ın Didim ilçesinde sokakta sözlü olarak kavgaya tutuşan bir kadın ile erkeğin tartışması daha sonra fiziki müdahaleye döndü. Erkeğin kadını darp ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay; Yeni Mahalle 842 sokak üzerinde yaşandı. Bir işyerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedilen olayda; sokakta sözlü olarak kavgaya tutuşan bir kadın ile bir erkeğin tartışması daha sonra fiziki müdahaleye döndü. Erkeğin duvar üzerindeki kadını darp ettiği görüldü.

Sokak üzerindeki bir duvarın üzerinde sıkıştırdığı kadına fiziki olarak şiddet uygulayan erkeğin olay anı kameralarca kaydedildi. Olayı gören duyarlı bir vatandaşın ise kavga eden çifti uyardığı görülürken, şiddet uygulayan erkeğin ise kendilerini uyaran vatandaşa da tepki gösterdiği görüldü. Şiddete uğrayan kadın ise erkeğin bir anlık boşluğundan faydalanarak olay yerinden uzaklaşırken, kendisine şiddet uygulayan erkeğin ise kadını takip ettiği de görüldü.

Yaşanan olayla ilgili155 polis ihbar hattına ihbar gelmediği ve olayın emniyet yetkililerine bildirilmediği de öğrenildi. - AYDIN

Kadına yönelik şiddet güvenlik kameralarına yansıdı
Kadına yönelik şiddet güvenlik kameralarına yansıdı
Kadına yönelik şiddet güvenlik kameralarına yansıdı
Kadına yönelik şiddet güvenlik kameralarına yansıdı

Şiddet, Didim, Aydın, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kadına yönelik şiddet güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek Afgan gazeteci Malala Maiwand arabasında öldürüldü Erdoğan ve Aliyev, vasiyetini yerine getirdikleri Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti Maskesiz yakalanan hamile dilenci: 50 tane ceza yazıldı hiçbirini ödemedim, bunu da ödemem Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi Pfizer ve BioNTech aşı deneylerine katılan 38 bin kişiden 6'sı hayatını kaybetti Kürt Demokrat Partisi kuruldu iddiası gündem yaratmıştı! İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi Emekçi esnaf, yüz binlerce liralık emanet saatlere 44 yıldır sahip çıkıyor
Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın         
13:30
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karabağ sözü törene damga vurdu: Mücadele daha bitmedi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karabağ sözü törene damga vurdu: Mücadele daha bitmedi         
12:46
Son Dakika! Bahçeli, korona aşısını ilk yaptıracaklar arasında yer alacak Son Dakika! Bahçeli, korona aşısını ilk yaptıracaklar arasında yer alacak         
12:16
Bir asgari ücret önerisi de Yeniden Refah Partisi'nden geldi: En az 3 bin 500 lira olmalı Bir asgari ücret önerisi de Yeniden Refah Partisi'nden geldi: En az 3 bin 500 lira olmalı         
11:49
Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı         
11:45
İtalyanların efsane futbolcusu Paolo Rossi hayatını kaybetti İtalyanların efsane futbolcusu Paolo Rossi hayatını kaybetti         
11:01
Son gün 31 Mart! Gelir testi yaptıranların Genel Sağlık Sigortası borçları silinecek Son gün 31 Mart! Gelir testi yaptıranların Genel Sağlık Sigortası borçları silinecek         
10:51
Zeynep Kumral ve Teoman Kumbaracıbaşı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı Zeynep Kumral ve Teoman Kumbaracıbaşı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı         
10:20
Ünlü anketçi Ünlü anketçi "İlginç şeyler oluyor" notuyla paylaştı! Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar         
10:07
Yoğun bakım servisleri alarm veren 9 şehrimizde vaka artış hızı düşüşe geçti Yoğun bakım servisleri alarm veren 9 şehrimizde vaka artış hızı düşüşe geçti         
09:46
Eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kuruttu hem kendisinin hem de mahallelinin hayatı değişti Eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kuruttu hem kendisinin hem de mahallelinin hayatı değişti         
09:21
Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar         
08:41
Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 yıl sonra geri dönen Derin'e büyük şok Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 yıl sonra geri dönen Derin'e büyük şok         
07:36
Serdar Ortaç'ın sevgilisinin Serdar Ortaç'ın sevgilisinin "Beni ne kadar seviyorsun" sorusuna verdiği yanıt olay yarattı         
02:20
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuzda maskeler çıkarılabilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuzda maskeler çıkarılabilir         
23:13
Sevcan Yaşar'ın eski sevgilisi Sermiyan Midyat tarafından darbedildiği olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Sevcan Yaşar'ın eski sevgilisi Sermiyan Midyat tarafından darbedildiği olayda yeni görüntüler ortaya çıktı         
18:45
Dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk gidişatla ilgili umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor Dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk gidişatla ilgili umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor         
17:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 14:04:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadına yönelik şiddet güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei