Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü - Son Dakika

Van'ın Çaldıran ilçesinde, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla toplantı düzenlendi.

Kaymakam Yusuf Durani Dinç başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda şiddetin önlenmesi kapsamında alınan tedbirler değerlendirildi.

Toplantının ardından belediye önünde kurulan standı ziyaret eden Dinç, "Kaymakamlık olarak kadınlarımızın yanında ve her daim destekçileri olduğumuzu belirtiyoruz. Kadınların toplumda hak ettiği yere ulaşmasının önündeki tüm engellerin kalktığı bir dünya diliyorum." dedi.

Programa, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Arif Küçük, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ali Ozan Ateş, kurum amirleri ve insan hakları kurulu üyeleri katıldı.

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