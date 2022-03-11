Kadına yönelik suçlarda iyi hal indiriminin kaldırılması önerisi komisyon raporunda - Son Dakika

TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu Başkanı AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 912 sayfalık rapordaki önerileri arasında, kadına yönelik işlenen suçlarda iyi hal indiriminin kaldırılmasının da yer aldığını söyledi.

Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu'nun hazırladığı 912 sayfalık rapor, TBMM Başkanlığı'na sunularak, genel kurulda görüşülüp kabul edildi. Komisyon Başkanı AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, raporun ayrıntılarını DHA'ya anlattı. Çalık, komisyonun özellikle kadına yönelik şiddetin araştırılması, sebeplerinin takip edilmesi, tespit ve önerilerin yapılması amacıyla 9 Mart 2021'de kurulduğunu, 24 toplantı gerçekleştirerek, 1 yıl içinde çalışmaların tamamlandığını söyledi. Çalık, 5 bölümden oluşan komisyon raporunda kadına şiddet ile mücadele kapsamında 42 tespit yaptıklarını ve 547 öneride bulunduklarını kaydetti.

'CEZASIZLIK ALGISI ORTADAN KALDIRILMALI'Çalık, mevzuat değişikliğine ilişkin öneriler arasında, bu ay içinde Meclis gündemine gelmesi beklenen kadına yönelik işlenen suçlarda iyi hal indiriminin kaldırılmasının önemli olduğunu söyledi. Çalık, "Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde uygulanan ve kamuoyunda 'kravat indirimi', 'iyi hal indirimi' olarak bilinen bu müesseseler kadına yönelik şiddet vakalarında sıklıkla uygulanabilmekte ve bu da toplumda kadına yönelik şiddet suçları özelinde cezasızlık algısı oluşmasına neden olmaktadır. Toplumda cezasızlık algısına sebebiyet veren uygulamadan kaynaklanan aksaklıklardan birisi de kravat indirimi. 67 bıçakla infaz uygulandıktan sonra kravat indirimi ve denetimli serbestlik ile failin sokakta gezmesi bütün toplumun vicdanını yaralıyor. Kravat indirimi olarak bilinen iyi hal indiriminin kadına yönelik şiddetten kaldırılmasını talep ettik. Kadına yönelik şiddet suçları nedeniyle hükmedilen cezalarda cezaların infazı aşamasında cezasızlık algısına neden olan mevcut sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik düzenlemeler yapılmalıdır" diye konuştu.'İHTİSAS MAHKEMELERİ KURULMALI'Çalık, kadına yönelik şiddet vakaları hakkında verilen koruyucu ve önleyici tedbir kararlarının her mahkeme tarafından değil, tek bir mahkeme ve bir hakim tarafından değerlendirilmesi gerektiğinin de öneriler arasında yer aldığını kaydetti. Çalık, "Tedbir muhakemesi dışında mağdurun şikayeti üzerine farklı usullere tabi ceza ve hukuk davaları farklı mahkemelerde devam etmektedir. Bu farklı hukuki süreçlerin taraflar arasındaki ihtilafları uzattığı gibi yeni ihtilafları doğurduğu tespit edilmiştir. Aile içi ve kadına yönelik şiddet mağdurlarına ilişkin işlemlerin tek bir mahkemede sonuçlandırılarak sürecin hızlanması ve taraflar arasındaki anlaşmazlıkların yeni ihtilaflara mahal vermemesi amacıyla; tedbir kararı verebilen, taraflar arasındaki cezai uyuşmazlıkları çözebilen ve aile hukukundan kaynaklanan ihtilafları gideren hukuk ve ceza yargılamasının birlikte yapıldığı ihtisas mahkemeleri kurulmalıdır. Bu ihtisas mahkemelerinde görev yapacak hakimlerin bu mahkemelerde görev almadan önce ve görevleri süresince konuyla ilgili eğitim almaları ve tayin nedeniyle yer değişikliği yapıldığında yalnızca bu ihtisas mahkemelerinde görev yapmaları sağlanmalıdır" dedi.'KADES UYGULAMASINI İNDİRDİM'Çalık, kadına yönelik şiddetle topyekun bir mücadelenin, farkındalık ve zihniyet değişimine ihtiyaç olduğunu söyleyerek hedeflerinin 'sıfır şiddet sıfır can kaybı' olduğunu söyledi. Kadına şiddeti gerçekleşmeden önlemek gerektiğini bildiren Çalık, öneriler arasında KADES uygulamasının yaygınlaştırılması olduğunu vurguladı. Çalık, "KADES uygulaması şu anda dünyanın en iyi uygulamalarından bir tanesi. Türkiye'de 3 milyon kadın uygulamayı indirmiş durumda. Şu anda Türkiye'deki ortaokuldan sonra lise, üniversite ve kamu kurumlarında çalışan kadınlarımızın indirmesine dönük çalışmaların hızlandırılmasını istiyoruz. Ben Meclis'ten çıktıktan sonra şiddete maruz kalmayacağımı garanti altına alabilir miyim? KADES uygulaması telefonumda indirilmiş vaziyette. Uygulamayı indirmiş kadınlardan birisiyim. Tüm kadınların KADES uygulamasını indirmesini talep ediyorum. Hayatını kaybeden kadınlarımız olmasın istiyoruz" ifadelerini kullandı.'ACİL ŞİDDET HATTI'Öznur Çalık, kadına yönelik şiddetle mücadele için 7/24 hizmet veren bir telefon hattı oluşturulması önerisinin de komisyon raporunda yer aldığını bildirerek şöyle konuştu:

"Aile Bakanlığı'nın 183 numaralı hattı sosyal hizmet hattı. Buraya herkes başvuruyor; sosyal yardım, hizmet talebinde bulunanlar ve şiddete maruz kalanlar. Bu kamuoyunda bilinen bir hat. Biz 'ya bunu güçlendirelim ve kadına yönelik şiddetle mücadele hattı olsun ya da yeni bir hat kuralım' dedik. Bu hattın yaygınlaşması, bilinilirliğinin artması için de yeni lansmanlar düzenleyelim, broşürler dağıtalım. 183 Sosyal Destek Hattı'ndan ayrı olarak, sesli mesaj servislerine yönlendirilmeksizin, doğrudan operatöre bağlanan, aile içi ve kadına yönelik şiddet mağdurları için krize müdahale konusunda eğitimli ve tercihen kadın personelin çalıştığı, farklı dillerde hizmet veren, akılda kalıcı, engelli erişimine uygun, 7 gün 24 saat hizmet sunan, ayrı bir 'Acil Şiddet Hattı' kurulmalıdır" dedi.