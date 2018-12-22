Kadınlar Basketbol Süper Ligi
2 saat önce
Salon: Kocaeli AtatürkHakemler: Yücel Çilingir, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Kerem Yılmazİzmit Belediyespor: Melek Yusufoğlu 5, Ferda Yıldız, White 16, Mosby 25, Marina Baş 10, Emel Sığırcı, Gizem Yavuz 12, Ceyda Sinan 9Bellona Kayseri Basketbol: Meryem Gültekin 2, Ezgi Manlacı, Miljkovic 13,...
Salon: Kocaeli
Atatürk
Hakemler: Yücel Çilingir, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Kerem Yılmaz İzmit
Belediyespor: Melek Yusufoğlu 5, Ferda Yıldız, White 16, Mosby 25, Marina
Baş 10, Emel Sığırcı, Gizem Yavuz 12, Ceyda Sinan 9 Bellona Kayseri
Basketbol: Meryem Gültekin
2, Ezgi Manlacı, Miljkovic 13, Anderson 11, Ivankovic 14, Gizem Sezer
, Gamze Takmaz
2, Ibekwe 27
1. Periyot: 27-10
Devre: 38-30
3. Periyot: 61-47
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında İzmit Belediyespor, Bellona Kayseri Basketbol'u 77-69 yendi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 08:00 Kaynak: AA
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