Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

2 saat önce

Salon: Kocaeli AtatürkHakemler: Yücel Çilingir, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Kerem Yılmazİzmit Belediyespor: Melek Yusufoğlu 5, Ferda Yıldız, White 16, Mosby 25, Marina Baş 10, Emel Sığırcı, Gizem Yavuz 12, Ceyda Sinan 9Bellona Kayseri Basketbol: Meryem Gültekin 2, Ezgi Manlacı, Miljkovic 13,...

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Salon: Kocaeli Atatürk

Hakemler: Yücel Çilingir, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Kerem Yılmaz

İzmit Belediyespor: Melek Yusufoğlu 5, Ferda Yıldız, White 16, Mosby 25, Marina Baş 10, Emel Sığırcı, Gizem Yavuz 12, Ceyda Sinan 9

Bellona Kayseri Basketbol: Meryem Gültekin 2, Ezgi Manlacı, Miljkovic 13, Anderson 11, Ivankovic 14, Gizem Sezer, Gamze Takmaz 2, Ibekwe 27

1. Periyot: 27-10

Devre: 38-30

3. Periyot: 61-47

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında İzmit Belediyespor, Bellona Kayseri Basketbol'u 77-69 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 08:00 Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Kocaeli, Kayseri, basketbol, Spor
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