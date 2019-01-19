Salon: Kocaeli
Atatürk
Hakemler: Ergin Sarı
, Ozan Gönen
, Halil Erkoç İzmit
Belediyespor: Melek Yusufoğlu 9, Ferda Yıldız 1, White 26, Melike Bakırcıoğlu
13, Marina
Baş 11, Hart 4, Gizem Yavuz 14, Nazlıcan Ölçek, Ceyda Sinan 6 Galatasaray
: Eda Şahin, Şerife Alperi Onar 19, İrem Naz Topuz, Sinem Ataş
, Işıl Alben
16, Nazlı Bircan Gökdemir 2, Abdi 8, İnci Güçlü
2, Grigalauskyte 10, Macaulay 12, Sude Yılmaz, Jefferson 17
1. Periyot: 25-24
Devre: 43-48
3. Periyot: 58-60
Normal süre: 77-77
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray, uzatmaya giden maçta İzmit Belediyespor'u rakip sahada 86-84 yendi.
Normal süresi 77-77 berabere biten maçı kazanan Galatasaray, bu sonuçla ligde 9. galibiyetini alırken, İzmit Belediyespor 9. kez mağlup oldu.
Karşılaşmanın en skorer oyuncusu, 26 sayı ile İzmit Belediyespor takımından White oldu.