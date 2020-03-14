Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Galatasaray: 80 - Fenerbahçe: 77 - Son Dakika
Son Dakika Spor Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Galatasaray: 80 - Fenerbahçe: 77 - Son Dakika Spor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Galatasaray: 80 - Fenerbahçe: 77

6 saat önce

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi ağırladı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Galatasaray: 80 - Fenerbahçe: 77, System.String[]

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Galatasaray, müsabakadan 80-77'lik galibiyetle ayrıldı.


Salon: Ahmet Cömert


Hakemler: Orkun Yurtdaş xx, Göksun Öz xx, Umut Özgün Ergin xx


Galatasaray: Işıl Alben xx 4, Hartley xxxx 29, Meltem Yıldızhan xx 2, Tilbe Şenyürek xx 12, Stankovic xx 11, Macaulay xxx 16, Sinem xx 2, Şerife xx 4


Başantrenör: Efe Güven


Fenerbahçe: Olcay Çakır xx 4, Iagupova xxx 24, Zandalasini xx 11, Tuğçe Canıtez xx 3, Williams xxx 17, Ayşe xx 5, Gray xx 2, Stokes xx 9


Başantrenör: Victor Lapena


1. periyot: 18-18


Devre: 42-39 (Galatasaray lehine)


3. periyot: 64-58 (Galatasaray lehine)


5 faul: Hartley (Galatasaray) - İSTANBUL

Galatasaray, Fenerbahçe, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 03:00 Kaynak: İHA
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