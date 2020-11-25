Kadınlar EuroCup'ta format değişikliği - Son Dakika

Kadınlar EuroCup'ta format değişikliği

25.11.2020 11:52
Kadınlar EuroCup'ta format değişikliği, System.String[]

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa Kurulu, eylül ayında onayladığı format değişikliklerinin, Türkiye'den Türkiye'den Adana Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Basketbol, Elazığ İl Özel İdare, Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Ormanspor'un yer aldığı Kadınlar EuroCup (Avrupa...

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa Kurulu, eylül ayında onayladığı format değişikliklerinin, Türkiye'den Türkiye'den Adana Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Basketbol, Elazığ İl Özel İdare, Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Ormanspor'un yer aldığı Kadınlar EuroCup (Avrupa Kupası) 2020-2021 sezonu için de uygulanacağını duyurdu. Karar alınmadan önde Avrupa'daki epidemiyolojik durum değerlendirildi ve turnuvanın paydaşlarına danışıldı.

Oyuncuların, antrenörlerin ve görevlilerin sağlık ve güvenliğinin korunması, adil bir rekabet ortamının sağlanması ve maç operasyonlarının uygun şekilde organize edilebilmesi için, Kadınlar EuroCup'ın normal sezondan itibaren belli merkezlerde düzenlenmesi kararı alındı. Kulüpler ve ilgili ulusal federasyonların geri bildirimleri göz önünde bulundurularak, tarihler ve müsabaka sistemi ile ilgili aşağıdaki değişiklikler uygulanacak:

Elemeler, 16 veya 17 Aralık 2020 tarihinde ve kura ile belirlenecek ev sahibi saha avantajı ile tekli eleme usulü oynanacak.

Normal sezon, 19-22 Ocak 2021 tarihleri arasında rövanş usulü tek turnuva formatında, tek salonda oynanacak.

Her normal sezon grubundan en iyi iki kulüp Son 16 Turu'na yükselecek; Kadınlar EuroLeague (Avrupa Ligi) normal sezonundan hiçbir kulüp 2020-21 sezonunda Kadınlar EuroCup'a katılmayacak.

Son 16 Turu ve çeyrek finaller, 16-18 Mart 2021 tarihleri arasında play-off dağılımına dönemine göre, her biri dört takımdan oluşan dört ayrı sahada, tekli eleme maçları şeklinde oynanacak.

Dörtlü Final, 9-11 Nisan 2021 tarihleri arasında tek bir merkezde oynanacak.

Merkezler için benimsenecek olan korona virüs protokolleri, Dünya Sağlık Örgütü ile görüşülerek FIBA Tıp Komisyonu tarafından geliştirildi. Normal sezon merkezlerinin ev sahipleri daha sonra duyurulacak. FIBA, Avrupa'daki korona virüs salgınının durumunu izlemeye ve gerekirse turnuvalarıyla ilgili diğer güncellemeleri iletmeye devam edecek. - İSTANBUL

Kadınlar EuroCup'ta format değişikliği

Adana Büyükşehir Belediyesi, basketbol, Kayseri, Türkiye, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kadınlar EuroCup'ta format değişikliği - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Gelecek Partisi'nin "kadına şiddet" temalı videosu büyük beğeni topladı Reuters: Erdoğan, döviz rezervleri eriyince Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı görevden aldı Türk profesör Uğur Şahin'in koronavirüs aşısı, Hacettepe'de eksi 72 derecedeki dolapta saklanıyor Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli aşımız "Tetanos-Difteri" kullanıma hazır Ankara'da korona paniği! Mahalle arasında bulunan atık tahlil tüpleri vatandaşı tedirgin etti Et ve Süt Kurumu İstanbul'daki ilk mağazasını açtı: Fiyatlar piyasaya göre yüzde 40 daha ucuz Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada
Son Dakika: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek Son Dakika: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek         
11:53
Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Gülben, Esra'ya gözleri oyulmuş bebek yolladı Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Gülben, Esra'ya gözleri oyulmuş bebek yolladı         
11:33
IFAB elle oynama kuralında değişikliğe gitti! Nihai karar hakemlerin olacak IFAB elle oynama kuralında değişikliğe gitti! Nihai karar hakemlerin olacak         
11:10
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 464 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 464 liradan işlem görüyor         
11:04
Yapılandırma işlemi başladı! Borcu ve cezası olanların 31 Aralık'a kadar başvuru yapması gerekiyor Yapılandırma işlemi başladı! Borcu ve cezası olanların 31 Aralık'a kadar başvuru yapması gerekiyor         
10:37
CHP Genel Merkezi'nde dolaşan rapor kafa karıştırdı! Tutuklanan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un ifadesi ortaya çıktı CHP Genel Merkezi'nde dolaşan rapor kafa karıştırdı! Tutuklanan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un ifadesi ortaya çıktı         
10:25
1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek 1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek         
10:16
Maske takmayanlara Maske takmayanlara "Testim pozitif çıktı" deyip adres soran tiyatro oyuncusu, şahit olduğu duyarsızlığa isyan etti         
10:06
Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi         
09:32
Hükümete yakın isim Erdoğan'la Arınç'ın Hükümete yakın isim Erdoğan'la Arınç'ın "İstifa" konuşmasını yazdı: Yanlış yaptım         
09:26
Korkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak Korkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak         
08:56
Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı         
07:57
Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi         
07:56
Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu         
07:05
Muharrem İnce, sesi titreyerek açıkladı: 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde keşke CHP'ye güvenmeseydim Muharrem İnce, sesi titreyerek açıkladı: 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde keşke CHP'ye güvenmeseydim         
23:26
Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu         
19:19
Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti         
17:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2020 12:13:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadınlar EuroCup'ta format değişikliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei