Son Dakika Haberleri: Kadınlar ve Sanat: Rumen-Türk Kültürel Etkileşimleri" Sergisi

Kadınlar ve Sanat: Rumen-Türk Kültürel Etkileşimleri" Sergisi

43 dakika önce

Romanya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin iş birliğinde 28 kadın sanatçının seramik, resim, grafik, heykel ve fotoğraf çalışmalarından oluşan sergisi sanatseverlerle buluştu.

Kadınlar ve Sanat: Rumen-Türk Kültürel Etkileşimleri
Romanya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin iş birliğinde 28 kadın sanatçının seramik, resim, grafik, heykel ve fotoğraf çalışmalarından oluşan sergisi sanatseverlerle buluştu.

Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriel Şopanda'nın ev sahipliğinde büyükelçilikte düzenlenen "Kadınlar ve Sanat: Rumen-Türk Kültürel Etkileşimleri" isimli serginin açılışına, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş'in yanı sıra çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi ve davetli katıldı.

Romanya'nın Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, 28 kadın sanatçının seramik, resim, grafik, heykel ve fotoğraf çalışmalarından oluşan eserler sergilendi.

Sergide yer alan çalışmaların tamamının dünya kadınlarına atfedildiği etkinlikte, "anne, ailenin direği ve toplum" temaları işlendi.

Rumen kültüründe de kullanılan sanatsal motiflerin yer aldığı sergide, gelenek ve göreneklere dayalı, komşu ve dost iki ülke Türkiye ve Romanya'nın sanatsal yönleri ön plana çıkarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 08:30 Kaynak: AA

Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Romanya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP Ankara Adayı Mansur Yavaş'a Sahte Senetten Para Cezası Verildi Survivor 2019'un En İyisi Belli Oldu! Hikmet Tuğsuz, Zirveyi Kimseye Bırakmadı

Bakan Pekcan: Hal Yasası'nda Çalışmalar Bitti TFF'nin Yeni Başkanı 1 Haziran'da Belli Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 21:13:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadınlar ve Sanat: Rumen-Türk Kültürel Etkileşimleri" Sergisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]