Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı Verilmesinin 85. yılı

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, "Ulusumuzun refahı ve mutluluğu için kadınların güçlendirilmesi, çalışma hayatına etkin katılımı ve tüm alanlarda fırsat eşitliğinin sağlanması gerekmektedir"

Bacaksız, yaptığı yazılı açıklamada, 5 Aralık Türkiye'de Kadına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilmesinin 85. Yıl dönümünü kutladı.

Yaşamın her alanında kadını yücelten ebedi önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle andığını söyleyen Bacaksız, "Ulusumuzun refahı ve mutluluğu için kadınların güçlendirilmesi, çalışma hayatına etkin katılımı, eğitim, sağlık, siyaset gibi tüm alanlarda fırsat eşitliğinin sağlanması gerekmektedir. Bunun için laik, çağdaş ve eşitlikçi anlayışla hazırlanacak yasalar kadar, toplumda zihniyet dönüşümünün sağlanmasına ihtiyaç bulunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Orhan Yıldırım da yazılı açıklamasında, kadınların haklarına tam olarak erişemediğini, toplumun birçok alanında olduğu gibi siyasette de yeterince yer alamadığını belirtti.

Kadınların siyasal yaşamda daha etkin konumda olması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, demokratik bir ülkede yaşamak isteyen herkesin kadın hakların geliştirilmesi için mücadele etmesi gerektiğini ifade etti.

Her iki sendika tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin pek çok Avrupa ülkesinden önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıdığı vurgulanırken gelinen noktada kadınların eğitimde, sağlıkta, iş yaşamında ve sosyal hayatta hala olması gereken yerin gerisinde olduğu ifade edildi.

Kadınlara verilen hakların tam olarak uygulamanmadığını belirten sendika temsilcileri TBMM'deki kadın vekillerin azlığını buna kanıt olarak gösterdiler.

Türkiye nüfusunun yüzde 50'sini oluşturan kadınların yetki paylaşımı ve karar alma süreçlerine katılımının göz ardı edildiğine dikkat çeken Eğitim İş ve Genel Sağlık-İş, bu nedenle kadın sorunlarını görmezden gelen politikaların arttığını belirttiler.

Kadın ve erkeği eşit yurttaşlar olarak tanımlayacak toplumsal dönüşümün sağlanması için demokrasinin geliştirilmesi ve laik cumhuriyetin korunması gerekliliğinden bahsedilerek Genel Sağlık-İş ve Eğitim İş olarak, "Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının tanınmasının 85. yıl dönümünü kutluyor, yaşamın her alanında kadını yücelten ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz." mesajı yayınlandı.