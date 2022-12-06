"Yeni araçlarımız geldi" şifresiyle kadınlara zorla fuhuş yaptıran çete üyeleri tutuklandı - Son Dakika
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"Yeni araçlarımız geldi" şifresiyle kadınlara zorla fuhuş yaptıran çete üyeleri tutuklandı

06.12.2022 19:32

Bursa merkezli 3 ilde polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Fuhuş çetesinin, "Yeni araçlarımız geldi" şifresiyle konuştukları ve kadınların aldıkları paranın çetelesini tuttukları belirlendi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takipte şebekenin Bursa başta olmak üzere 3 ayrı ilde faaliyet gösterdiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda örgütün telefonda, "Yeni araçlarımız geldi" şifresiyle konuştuklarını tespit etti.

'Yeni araçlarımız geldi' şifresiyle fuhuş yaptırıp kadınların aldığı paranın çetelesini tuttular

YABANCI UYRUKLU KADINLAR KORUMA ALTINA ALINDI

Üç ilde eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştiren polis ekipleri, 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonlarda fuhşa zorlandıkları öne sürülen 13 yabancı uyruklu kadın da koruma altına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda kadınlara ait pasaportlar, fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 21 bin lira ve telefonlar da ele geçirildi. Zorla fuhuş yaptırılan kadınlar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

'Yeni araçlarımız geldi' şifresiyle fuhuş yaptırıp kadınların aldığı paranın çetelesini tuttular

TELEFONDA ŞİFRELİ KONUŞUYORLARMIŞ

12 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüphelileri takibe alan polis ekipleri, zanlıların telefonda "yeni araçlarımız geldi" şifresiyle konuştuklarını ve zorla fuhuşa sürükledikleri kadınların aldıkları paranın çetelesini tuttuklarını tespit etti.

'Yeni araçlarımız geldi' şifresiyle fuhuş yaptırıp kadınların aldığı paranın çetelesini tuttular
Kaynak: İHA
YORUMLAR
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Bursa Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Yeni araçlarımız geldi' şifresiyle kadınlara zorla fuhuş yaptıran çete üyeleri tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Yeni araçlarımız geldi" şifresiyle kadınlara zorla fuhuş yaptıran çete üyeleri tutuklandı - Son Dakika
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