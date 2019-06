Kadırga Yaylası'ndaki o camide yılın ilk cuma namazı kılındı

GÜMÜŞHANE (İHA) – Dünya sadece birkaç örneği bulunan ve bir tanesi de Gümüşhane'nin Kadırga Yaylası'nda yer alan üzeri açık camide yılın ilk cuma namazı yağmur altında kılındı.

GÜMÜŞHANE (İHA) – Dünya sadece birkaç örneği bulunan ve bir tanesi de Gümüşhane'nin Kadırga Yaylası'nda yer alan üzeri açık camide yılın ilk cuma namazı yağmur altında kılındı.



Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün beldesi sınırları içerisinde yer alan ve 558 yıl önce Trabzon'u fethe giderken arkadaşı Kadir Ağa'yı ziyaret etmek için buraya uğrayan ve bu caminin yapılmasını emrederek ordusuyla birlikte namaz kılan Fatih Sultan Mehmet Han tarafından yaptırılan üzeri açık camide her yıl yaz aylarında cuma namazı kılınıyor.



Her yıl binlerce kişi geliyor



Gümüşhane sınırında olmasına rağmen Trabzon ve Giresun illeri ile birçok ilçe ve beldenin ortak buluşma noktası olan ve denizden 2 bin 200 metre yükseklikte günümüzde yaylacılık kültürünün yaşatıldığı ender bölgelerden Kadırga Yaylasında bulunan kubbesi ve çatısı olmayan camiyi görmeye ve Cuma namazı kılmaya her yıl binlerce vatandaş geliyor.



Kadırga Gümüşhane, Trabzon ve Giresun'un kültürlerinin bir arada yaşadığı bir çekim merkezi



Yaylaya adını veren Kadir Ağa'nın mezarının da bulunduğu Kadirkaya'nın yamacında kurulu ve etrafında onlarca obanın yer aldığı Kadırga yaylası Gümüşhane, Trabzon ve Giresun illerinin kültürlerinin bir arada yaşadığı bir çekim merkezi olarak biliniyor.



Cuma günleri adeta küçük bir ilçeye dönüşen yaylanın etrafında Şahmelik, Çatma, Minarlı, Oğuz ve Ören gibi çok sayıda büyük ve bilinen oba bulunuyor.



Ayakkabılar duvar üzerine konuluyor, namaz çim üzerinde kılınıyor



Otel, lokanta, kahvehane, bakkal, manav gibi yeme, içme ve konaklama tesislerinin bulunduğu yaylada tabanı doğal çimden oluşan etrafında sadece duvar olan ve 2 minaresi bulunan üzeri açık camiye giren vatandaşlar ayakkabılarını duvarların üzerine koyduktan sonra çim üzerinde namazını kılıyor.



Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilerek çevre il, ilçe, belde ve köylerden Kadırga Yaylasına gelen vatandaşlar burada kurulan pazarda alışveriş yaptıktan sonra üzeri açık camide bu yılın ilk cuma namazını kıldı.



Yıllar sonra ilk kez namaz vaktinde yağmur yağdı



Çok uzun yıllardan beri namaz saatinde yağmur yağmayan bölgede bu yıl ilk kez hem yağmur hem de dolu yağışı gerçekleşti. Ezan okunduktan sonra şiddetini artıran yağmur altında vatandaşlar namazlarını bitirdi.



Rektör de üzeri açık camide namaz kıldı



Trabzon'un Şalpazarı ilçesinden olan Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hüseyin Karaman da bayram tatili nedeniyle memleketinde bulunduğunu ve Cuma namazını tarihi Kadırga camiinde kıldıklarını söyledi.



"Bu namazgah bölgenin üzeri açık camii olarak da bilinen meşhur bir namazgahıdır"



Kadırga'nın Doğu Karadeniz bölgesinin en eski ve en bilinen bir pazar yeri olduğunu belirten Rektör Karaman, "İnsanlar yaz boyu burada zamanını geçirirler. Alışveriş, şenlik ve eğlencelerini burada yaparlar. Aynı zamanda da Cuma namazlarını burada kılarlar. Bu namazgah bu bölgenin üzeri açık camii olarak da bilinen meşhur bir namazgahıdır. Benim çocukluğum hep bu bölgede geçtiği için bütün yaz boyunca bu namazgahda cuma namazlarını hep kıldık" dedi.



"Bugüne kadar hiç cuma namazı saatinde yağmura denk gelmemiştik"



Bugüne kadar hiç cuma namazı saatinde yağmura denk gelmediklerini kaydeden Rektör Karaman, "Yağmur namaz vaktinde yağmazdı ama bugün namaz vaktinde yağmur yağdı. İnsanlar henüz yaylaya göçmediği halde camide epeyce insan vardı. Ramazan Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine gelen insanlar bu camide namaz kılmak için buraya geldi. Burada kapalı camide var ama insanlar üzeri açık camide namaz kılmayı daha önemli görüyorlar" diye konuştu.



"Karadeniz'in en görkemli yaylalarından birisi Kadırga yaylası"



Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün Beldesi Belediye Başkanı Yakup Turgut ise Karadeniz'in en görkemli yaylalarından birisinin Kadırga yaylası olduğunu ve bu yıl yaylada ilk kez Cuma namazını kıldıklarını belirterek, "Yoğun bir katılım var. Hem açık cami hem de kapalı camide namaz kılındı. Açık camimiz dünyada 3 tane olan bir cami. Etrafı tamamen doğal taşla çevrili, yanlarına iki minare de ilave edildi. Eşi benzeri olmayan güzellikte insanların buluştuğu, ibadetlerini yaptığı bir yer burası. Fatih'in Trabzon'u feth ettiği dönemde buraya gelerek askerleriyle camiyi inşa edip Cuma namazı kıldığı yerin adıdır Kadırga" dedi.



"Burası aynı zamanda bir kültür merkezidir"



Kadırga Yaylasının yaylacıların bir alışveriş merkezi de olduğunu dile getiren Turgut, "Burası aynı zamanda bir kültür merkezidir. Hasretlerin son bulduğu, insanların kucaklaştığı, bütün ihtiyaçlarının da karşılandığı bir merkezdir. Her yıl olduğu gibi bu yıl da temmuz ayının üçüncü Cuma günü 19 Temmuz tarihinde Kadırga Otçu göçü dediğimiz kültürümüzün yaşatıldığı, bölge insanların kucaklaştığı bir şenlik yapılacak. Kadırga'yı yaşamak isteyen herkesi 19 Temmuz'da buraya davet ediyorum" şeklinde konuştu.



Trabzon'un Beşikdüzü ilçesi Oğuz köyünden olan Yalçın Algan ise Kadırga Açık Camiinin çok eski bir tarihe sahip olduğunu belirterek şunları söyledi: "Fatih Sultan Mehmet ordusuyla geçerken burada konakladı ve burada üzeri açık bir cami yaptı. Kadırga ismi de bu bölgedeki 3 evliyanın isminden geliyor. Trabzon'la Gümüşhane'nin sınır olduğu bir yer burası. Buraya Şalpazarı, Beşikdüzü, Tonya ilçelerinden gelenler var. Cuma günleri pazaryeri kuruluyor. Çok güzel bir dokusu var. Otçu haftasında buralarda araç park edecek yer bulamazsınız, insan seli olur. Bir oğuz ve çepni kültürü yaşatılır burada." - GÜMÜŞHANE

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Yapay şelaleyi görenler araçlarından inip fotoğrafını çekti

Kül olan evde Kur'an-ı Kerim'in yanmaması ağızları açık bıraktı!

Lezbiyen çift bindikleri otobüste 4 erkek tarafından tekme tokat dövüldü!

Pençe Harekatı'nda terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edildi