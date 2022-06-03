Kadirli'de çevre yürüyüşü yapıldı - Son Dakika
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Kadirli'de çevre yürüyüşü yapıldı

03.06.2022 15:22

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla "Temiz bir çevre için el ele" yürüyüşü gerçekleştirildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla "Temiz bir çevre için el ele" yürüyüşü gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Kadirli Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kadirli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş, Kent Meydanı'ndan başladı.

Katılımcılar ellerinde "Geri dönüşüm muhteşem olacak", "Kağıt atma, ağaca kıyma", "Geri dönüşüm insanlık görevidir", "Atıkları geri dönüşüme at, hayata can kat", "Geleceğimiz geri dönüşüm", "Sağlıklı bir yaşam için çevreni temiz tut", Doğa bekçi değil sevgi ile korunur", "Yarının doğası bugünden yaratılır" yazılı dövizlerle Öğretmenevi Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşte Borsa İstanbul İlkokulu öğrencileri ve bazı veliler çevre temalı kıyafetler giydi.

Yürüyüşe Belediye Başkanı Ömer Tarhan, İlçe Sağlık Müdürü Ayşe Bozkurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Adem Sarıbıyık, resmi kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kadirli'de çevre yürüyüşü yapıldı
Kadirli'de çevre yürüyüşü yapıldı
Kadirli'de çevre yürüyüşü yapıldı
Kadirli'de çevre yürüyüşü yapıldı

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadirli'de çevre yürüyüşü yapıldı - Son Dakika

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