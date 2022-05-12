Kadirli'de tarım aleti çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kadirli ilçesinde bir evin bahçesinden tarım aleti çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evin bahçesindeki tarım aletinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler olayı gerçekleştirdiği öne sürülen H.M.K'yı gözaltına aldı.
Şüphelinin evinde çalıntı tarım aleti ele geçirildi.
Kaynak: AA
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