Kadirli'de tarım aleti çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kadirli'de tarım aleti çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı

12.05.2022 17:28
Kadirli'de tarım aleti çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı

Kadirli ilçesinde bir evin bahçesinden tarım aleti çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Kadirli ilçesinde bir evin bahçesinden tarım aleti çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evin bahçesindeki tarım aletinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler olayı gerçekleştirdiği öne sürülen H.M.K'yı gözaltına aldı.

Şüphelinin evinde çalıntı tarım aleti ele geçirildi.

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Son dakika: Park halindeki otomobili çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı Son dakika: Park halindeki otomobili çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı Çalınan tarım aleti bulunup sahibine teslim edildi Çalınan tarım aleti bulunup sahibine teslim edildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadirli'de tarım aleti çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı - Son Dakika


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