Kadri Gürsel teslim olmak üzere adliyede (1)
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GAZETECİ Kadri Gürsel, Cumhuriyet Gazetesi davasında 2 yıl 6 aylık hapis cezasının kesinleşmesi üzerine teslim olmak için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:26 Kaynak: DHA
GAZETECİ Kadri Gürsel, Cumhuriyet Gazetesi davasında 2 yıl 6 aylık hapis cezasının kesinleşmesi üzerine teslim olmak için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
- İstanbul
Kadri Gürsel teslim olmak için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi
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