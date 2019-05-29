Son Dakika Haberleri: Kadri Gürsel teslim olmak üzere adliyede (1)
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Kadri Gürsel teslim olmak üzere adliyede (1)

57 dakika önce

GAZETECİ Kadri Gürsel, Cumhuriyet Gazetesi davasında 2 yıl 6 aylık hapis cezasının kesinleşmesi üzerine teslim olmak için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Kadri Gürsel teslim olmak üzere adliyede (1), System.String[]
GAZETECİ Kadri Gürsel, Cumhuriyet Gazetesi davasında 2 yıl 6 aylık hapis cezasının kesinleşmesi üzerine teslim olmak için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:26 Kaynak: DHA
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Kadri Gürsel teslim olmak için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi Son dakika! Van'da, balık tutarken düştüğü çayda kaybolan liseli Murat'ın cansız bedenine ulaşıldı CHP'den İhraç Edilen Öztürk Yılmaz, Yeni Parti Kuruyor Ekrem İmamoğlu'ndan "Çocuğu tokatladı" diyen Bakan Soylu'ya: Bir hekim tavsiye ediyorum kendisine

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