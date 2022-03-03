Kayseri'de 5 belediyede kadrolu işçi ücretleri TÜFE'ye göre yüzde 54 artırıldı - Son Dakika
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Kayseri'de 5 belediyede kadrolu işçi ücretleri TÜFE'ye göre yüzde 54 artırıldı

03.03.2022 11:41
Kayseri'de 5 belediyede kadrolu işçi ücretleri TÜFE'ye göre yüzde 54 artırıldı

Kayseri'de Büyükşehir, Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar belediyeleri ile Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi arasındaki sözleşme gereğince kadrolu işçi maaşlarına TÜFE'ye göre yüzde 54,44 zam yapıldı.

Kayseri'de Büyükşehir, Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar belediyeleri ile Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi arasındaki sözleşme gereğince kadrolu işçi maaşlarına TÜFE'ye göre yüzde 54,44 zam yapıldı.

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, yazılı açıklamasında, Büyükşehir, Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar belediyelerinde zam artış oranlarını bir önceki yılın şubat ayına göre yıllık TÜFE'ye göre imza altına aldıklarını belirtti.

Bu süreçte olumlu yaklaşımlarından dolayı belediye başkanlarına teşekkür eden Çelik, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesi, Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar belediyelerinde zam artış oranını şubat ayı yıllık TÜFE artış oranlarına göre imzalamıştık. 25 yıldır üyelerimizi enflasyona ezdirmeyen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a, Melikgazi Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu'na, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a, Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın'a ve Hacılar Belediye Başkanımız Bilal Özdoğan'a üyelerimiz ve sendikam adına teşekkür ediyorum. Mart ayı itibariyle çalışan kadrolu üyelerimizin almış oldukları ücretlerinin tamamına yüzde 54,44 zam yansıtılacaktır. Üyelerimiz almış oldukları zammı aileleriyle birlikte huzur içerisinde harcasınlar."

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Hizmet İş Sendikası, Kocasinan, Kayseri, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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