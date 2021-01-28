KAEÜ'de jeotermal ileri sera teknolojileri çalışması - Son Dakika

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversiteleri bünyesinde Jeotermal İleri Sera Teknolojileri ve Üretim Teknikleri Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulduğunu bildirdi.

Karakaya, yazılı açıklamasında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından "Yükseköğretim Kurumlarında Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezleri Yönetmeliği" kapsamında KAEÜ'de kurulan merkezin Ankara Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi ortaklığında hayata geçirildiğini, merkez sayesinde bölgesel misyondan hareketle ülkenin uluslararası hedeflerine çok önemli katkılar sağlayacaklarını, seracılığın gelişmesi, yeni tekniklerin uygulanması ve verimin artırılması açısından bu merkezin önemli araştırmalar yapacağını kaydetti.

KAEÜ'nün pilot üniversite seçilmesi ile birlikte şehrine ve bölgesine önemli katkılar sunduğunu, kurulan merkez sayesinde ulusal ve uluslararası boyutta önemi giderek artan gıda arzı güvenliği bakımından ulusal kapasitesinin arttırması için yeni iş birlikleri oluşturulabileceğini vurgulayan Karakaya, şu ifadeleri kullandı:

"Merkezi ile odaklanılan seracılık alanında, On Birinci Kalkınma Planı hedefleri doğrultusunda, bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkı sağlayacak nitelikte, sera içi kültürel uygulamaları farklı ışıklandırma sistemleri ve yapay zeka entegrasyonu ile birim alandan alınan verim maksimize edilmeye çalışılacak. Yine merkez bünyesinde sera hastalık ve zararlıları ile mücadelede biyolojik, biyoteknik gibi yöntemlerin geliştirilerek ürün kayıplarının en aza indirilmesi ve raf ömürlerinin uzatılması hedefleniyor. Bunların yanı sıra sera atıklarının topraksız tarımda kullanılan drene olan solüsyon, katı ortam üretim materyali, bitkisel atıklar gibi tekrar üretimde değerlendirilmesi ile üretim maliyetleri düşürülerek kar payının artırılması da sağlanacak. Kırşehir'in modern seracılık için yeterli ve düşük maliyetli arazi temini, işçi bulma kolaylığı, iç bölgelerdeki büyük pazarlara ulaşım kolaylığı gibi konularda Akdeniz ve Ege Bölgelerine göre önemli avantajlara sahiptir. Üniversitemizin seracılık alanında sahip olduğu alt yapı, bilgi birikimi ve deneyim sayesinde yeni iş birlikleri ile ulusal kalkınma planı hedefleri doğrultusunda, bilimsel ve teknolojik gelişmeye daha fazla katkı sağlamayı hedefliyoruz. Eğitilmiş meslek elemanı ihtiyacını kurs ve eğitimlerle sağlayacağız. Üniversiteyi bölgeselden ulusala, ulusaldan uluslararası alana taşımayı hedefliyoruz."