Kafkas Üniversitesinden mezun olan öğrencilerin bitirme ödevi Kovid-19 temalı projeler oldu - Son Dakika

Kars'ta Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan son sınıf öğrencileri, geliştirdikleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temalı projeleri sergiledi.

Öğrenciler, bitirme projesi kapsamında Kovid-19'un teşhisini, tedavisini ve virüsten korunmayı kolaylaştıracak ürünler tasarladı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında 10 öğrencinin tasarladığı projeler, fakültelerinde sergilendi.

KAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Aslan, gazetecilere, öğrencileriyle güzel çalışmalar yaptıkları için gurur duyduklarını söyledi.

Öğrencilerin yaptıkları projeleri geliştirerek insanlığa daha yararlı bireyler olacaklarını ifade eden Aslan, "Üniversitemizin Mühendislik Mimarlık Fakültesinin son sınıf öğrencilerinin hazırladıkları Kovid-19 temalı projenin tanıtımını yapacağız. Bu konuda öğrencilerimizle gurur duyuyoruz, çok güzel çalışmalar ortaya çıkardılar. Bu mezuniyet projesiyle mezun olacaklar. İnşallah insanlara toplumumuza daha hayırlı işler yapacaklar." dedi.

KAÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömür Deveci de fakülte öğrencilerinin toplum yararına çeşitli tasarımlar yaptıklarını söyledi.

Ülkede son zamanlarda gelişen teknolojinin sevindirici olduğunu belirten Deveci, "Bizler fakültenin öğrencilerini TEKNOFEST programlarına hazırlama adına bu tip çalışmaların içerisinde bulunmaları için uğraş vermekteyiz. Öğrencilerimiz son derece güzel çalışmalar ürettiler. Bunları çeşitli ulusal ve uluslararası yarışma programlarına sundular, bu da bizi gururlandırdı. Umarım yetiştirdiğimiz mühendisler ülkemizdeki ciddi projelere imza atarlar." diye konuştu.

"Projeleri, TEKNOFEST'e gönderdik"

Proje danışmanlığı yapan KAÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Fatih Medet Alibeyoğlu da bu yılki bitirme projelerinin temasını salgından dolayı Kovid-19 olarak belirlediklerini dile getirdi.

Salgın döneminde yenilikçi ne gibi projelerin yapılacağı üzerine çalıştıklarını ifade eden Alibeyoğlu, "13 öğrencimizden 10 tanesi güzel projeler gerçekleştirdi. Projeleri, TEKNOFEST'e de gönderdik. Oradan destek alan projelerimiz, patent sürecince olan çalışmalarımız var. Bu konuda Kovid-19'a yenilikçi nasıl bir yaklaşım sunabiliriz, bunun çalışmalarını yaptık. Kovid hastalığının belirlenmesi, tedavi edilmesi ve hayatta daha konforlu yaşayabilmek için projeler belirledik." şeklinde konuştu.

KAÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi öğrencilerinden Sedat Şen de Kovid-19 ile mücadele için tasarım gerçekleştirdiğini dile getirerek, "Tasarımın Kovid-19 üzerine, bu tasarım kullanılırken genellikle alışveriş merkezleri, marketler ve kozmetik ürünler satan mağazalar için düşünüldü. Elle temas yöntemiyle bazı virüs ve bakterilerin özellikle de Kovid-19'un bulaşmasının önlenmesi amacıyla makineye yerleştirilen ürünler, 7 ile 10 saniye aralığında dezenfekte edecek, böyle bir çalışma geliştirdim." ifadelerini kullandı.