Kağıthane Belediyesinden hasta ve yaşlılar için koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
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Kağıthane Belediyesinden hasta ve yaşlılar için koronavirüs tedbirleri

6 saat önce

Kağıthane Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kimsesiz, hasta ve yaşlı vatandaşlar için evde ücretsiz bakım hizmetlerini sıklaştırdı.

Kağıthane Belediyesinden hasta ve yaşlılar için koronavirüs tedbirleri, System.String[]

Kağıthane Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kimsesiz, hasta ve yaşlı vatandaşlar için evde ücretsiz bakım hizmetlerini sıklaştırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını sürecinde riskli grupta bulunan ileri yaştaki vatandaşlara yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda kimsesiz, hasta ve yaşlı vatandaşlar için evde bakım hizmetleri artırıldı.

Günde 2 öğün sıcak yemek

Kağıthane Belediyesine bağlı aşevinde kimsesiz, hasta ve yaşlı vatandaşlar için her gün 2 öğünlük sıcak yemek hazırlanarak evlerine teslim ediliyor. Yemekler, hasta ve yaşlıların yiyebileceği özellikte yağ, şeker ve tuz oranları ölçülü şekilde hazırlanıyor.

Evinde yalnız yaşayan ve kimsesi olmayan vatandaşlar için belediye, talep edilmesi halinde temizlik çalışması da yapıyor. Belediyeye bağlı temizlik görevlileri, vatandaşların evlerini temizleyerek sağlıklı bir yaşam alanı oluşmasını sağlıyor.

Ayrıca Kağıthane Belediyesinin "Kağıthane Berberler Odası" ile gerçekleştirdiği proje sayesinde kimsesiz, hasta ve yaşlıların tıraş ve kişisel bakımları yapılıyor.

Ambulans hizmeti

Kağıthane Belediyesine ait nakil ambulanslarıyla hayati tehlikesi olmayıp kronik hastalığı bulunan yaşlı ve yatalak vatandaşların hastanelere ulaşımları sağlanıyor.

Vatandaşlar belediyeye ait ambulanslar vasıtasıyla yakınları eşliğinde evlerinden alınarak polikliniklerde muayene olup yine aynı şekilde evlerine dönüyor.

Kağıthane'de yaşayan çölyak hastası ailelere glütensiz ürünlerin yer aldığı koliler hazırlanarak, 3 ayda bir gıda yardımında bulunuluyor. Belediye tarafından dağıtılan gıda paketlerinde glütensiz un, ekmek, keçiboynuzu ezmesi, puding, pirinç unu, mısır irmiği, mısır nişastası ve galeta unları yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kağıthane Belediyeye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kovid-19 tedbirleri kapsamında evde bakım hizmetlerini sıklaştırdıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Sunmuş olduğumuz bu tamamen ücretsiz hizmetler sayesinde kimsesiz, hasta ve yaşlı vatandaşlarımız, evlerinden çıkmaya gerek kalmadan günlük rutin yaşamlarına rahat bir şekilde devam edebiliyorlar. Bu sayede bilhassa yaşlılarımızı salgın hastalıklara karşı korumuş oluyoruz."

İlçe belediyelerinin çalışmaları sürüyor

Öte yandan İstanbul'da ilçe belediyeleri yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

İlçelerdeki parklar, sokaklar, belediye hizmeti verilen alanlar ve araçların dezenfekte edilmesine yönelik uygulamalara bugün de devam edildi.

Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğünün birlikte yürüttüğü çalışmalar kapsamında; kamusal alanlar, kurum binaları, kültür merkezleri, okullar, kreşler, ibadethaneler ve parklar başta olmak üzere ortak kullanım alanlarında ilaçlama çalışmaları yapıldı.

Belediye ayrıca koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçenin her noktasında vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir şekilde yolculuk yapabilmesi için tüm pazar servisleri, 211 taksi, 70 minibüs ve 23 otobüs ile durakların dezenfeksiyon işlemlerini tamamladı.

Sarıyer Belediyesi ekipleri ise Çayırbaşı'nda bulunan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yanı sıra Bahçeköy Merkez Camisi ve Büyükdere'nin en işlek yerlerinden olan ana caddeyi dezenfekte etti.

Kağıthane, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:44 Kaynak: AA

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