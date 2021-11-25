Kağıthane'de baba, oğlun uyuşturucu serasına çevirdiği tekstil atölyesine baskın - Son Dakika

KAĞITHANE'DE baba oğulun uyuşturucu serasına çevirdiği tekstil atölyesine baskın düzenledi. Baskında 115 kök Hint keneviri, 535 gram marihuana, uyuşturucu madde imalatında kullanılan çok sayıda elektronik ve kimyasal malzeme ele geçirildi. Baba ve oğlu gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Kağıthane Seyrantepe Mahallesi'nde bulunan tekstil atölyesinin bir bölümünde uyuşturucu imal edildiği yönünde bilgi aldı. Dün harekete geçen ekipler, saat 13.00'te adrese baskın düzenlendi. Seraya çevrilen bölümde yapılan aramada 115 kök Hint keneviri, 535 gram marihuana, uyuşturucu madde imalatında kullanılan çok sayıda elektronik ve kimyasal malzeme ele geçirildi. Serada yetiştiricilik yaptığı belirlenen, baba H.A.Ö. ve oğlu Ö.E.Ö. aynı gün, Sarıyer, Zekeriyaköy Mahallesi'nde kısa bir kovalamaca sonrasında yakalandı. Şüphelilerin üst aramasında 4,5 gram marihuana, uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen cep telefonu, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 575 lira para ele geçirildi. Şüpheliler, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan bugün adli makamlara sevk edildi.