Kağıthane'de manevra yapan TIR 3 otomobile çarpıp caddeyi birbirine kattı: Araçların içinden geçti delirmiş
Kağıthane'de manevra yapan TIR 3 otomobile çarpıp caddeyi birbirine kattı: Araçların içinden geçti delirmiş

17.12.2025 10:40

Kağıthane\'de manevra yapan TIR 3 otomobile çarpıp caddeyi birbirine kattı: Araçların içinden geçti delirmiş
17.12.2025 10:40
Kağıthane'de İzmir'den geldiği öğrenilen bir TIR şoförü, dar sokakta ilerlerken park halindeki 3 araca zarar verdi ve trafiği durdurdu. TIR'ın araçlara zarar verdiğini gören bir kadın, 'Abi linç edileceksin birazdan, burası Gültepe, kimin arabası olduğunu bilmiyorsun' diyerek tepki gösterdi. Başka bir kadın ise, 'Bütün araçların içinden geçti delirmiş' cümleleriyle şoföre çıkıştı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

KAĞITHANE'de İzmir'den geldiği öğrenilen ve semtteki dar sokakta ilerleyen TIR caddeye dönmek istedi. Bu sırada şoför park halindeki 3 araca zarar verdi. Dakikalarca dönmek için manevra yapan şoför, trafiğin de durmasına neden oldu. TIR'ın park halindeki araçlara zarar verdiğini gören bir kadın, "Abi linç edileceksin birazdan, burası Gültepe, kimin arabası olduğunu bilmiyorsun" diyerek duruma tepki gösterdi. Başka bir kadın ise, "Bütün araçların içinden geçti delirmiş" cümleleriyle şoföre çıkıştı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 08.30 sıralarında Ortabayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir'den geldiği öğrenilen 35 EC 122 plakalı TIR'ın şoförü, semtteki dar sokağa girdi. Burada ilerleyen şoför ardından caddeye bağlanmak için manevra yapmaya başladı. Bu sırada TIR'ın dorsesi park halinde olan 34 MRK 491 plakalı araca çarptı. Vatandaşların bağırarak uyarmasına rağmen manevra yapmaya devam eden şoför, bu kez de 34 AC 5353 plakalı otomobile çarparak zarar verdi. İşlek caddede uzun süre trafiğin durmasına neden olan TIR şoförü, manevra yapmayı sürdürerek park halindeki başka bir otomobile daha çarptı.

'LİNÇ EDİLECEKSİN BURASI GÜLTEPE'

Çevredeki vatandaşların kaçmaya çalıştığını düşündüğü TIR şoförü, birkaç manevra daha yaptıktan sonra durdu. Bu sırada yoldan geçen bir kadın, "Abi linç edileceksin birazdan, burası Gültepe, kimin arabası olduğunu bilmiyorsun" diyerek duruma tepki gösterdi. Bir başka vatandaş ise, "Bütün araçların içinden geçti delirmiş" diye konuştu. Araç sahiplerinin olay yerine gelmesi sonrası sürücülerin kendi arasında trafik kazası raporu tuttuğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Yaşam Kağıthane'de manevra yapan TIR 3 otomobile çarpıp caddeyi birbirine kattı: Araçların içinden geçti delirmiş - Son Dakika

SON DAKİKA: Kağıthane'de manevra yapan TIR 3 otomobile çarpıp caddeyi birbirine kattı: Araçların içinden geçti delirmiş - Son Dakika
