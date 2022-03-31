KAĞITHANE'DE ÖLÜ BULUNAN SEHER AKKOYUN'UN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMDAN ALINDI - Son Dakika
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KAĞITHANE'DE ÖLÜ BULUNAN SEHER AKKOYUN'UN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMDAN ALINDI

31.03.2022 12:17

KAĞITHANE'de 5 gündür kayıp olarak aranan ve bir kafenin tuvaletinde ölü bulunan Seher Akkoyun'un cenazesi Yenibosna Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

KAĞITHANE'de 5 gündür kayıp olarak aranan ve bir kafenin tuvaletinde ölü bulunan Seher Akkoyun'un cenazesi Yenibosna Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Eyüpsultan'da yaşadığı evden 5 gün önce çıkan ve kayıp olarak aranan 26 yaşındaki Seher Akkoyun'un cesedi, dün akşam saatlerinde Kağıthane'de bir binanın en üst katında bulunan kafeteryanın tuvaletinde, çalışanlar tarafından bulundu. Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan cenaze, ön otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Akkoyun'un cenazesi Kağıthane Nurtepe Cemevi'nde yapılacak törenin ardından memleketi Muş'un Varto ilçesine gönderilecek.

KAĞITHANE'DE ÖLÜ BULUNAN SEHER AKKOYUN'UN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMDAN ALINDI
KAĞITHANE'DE ÖLÜ BULUNAN SEHER AKKOYUN'UN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMDAN ALINDI
KAĞITHANE'DE ÖLÜ BULUNAN SEHER AKKOYUN'UN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMDAN ALINDI
KAĞITHANE'DE ÖLÜ BULUNAN SEHER AKKOYUN'UN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMDAN ALINDI
KAĞITHANE'DE ÖLÜ BULUNAN SEHER AKKOYUN'UN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMDAN ALINDI
KAĞITHANE'DE ÖLÜ BULUNAN SEHER AKKOYUN'UN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMDAN ALINDI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAĞITHANE'DE ÖLÜ BULUNAN SEHER AKKOYUN'UN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMDAN ALINDI - Son Dakika


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