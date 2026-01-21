Kağıthane'de Silahlı Saldırı Anları Kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Kağıthane'de Silahlı Saldırı Anları Kamerada

21.01.2026 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Kağıthane'de Burak Tunçel'in öldürüldüğü olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde Burak Tunçel'in uzun namlulu silahlarla öldürüldüğü olayın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, saldırganların Tunçel'i araca bindikten sonra çapraz ateşe tuttukları görülüyor.

Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi Fazilet Caddesi'nde 17 Ocak günü park halindeki 34 HUB 246 plakalı araca kimliği belirsiz 2 şüpheli tarafından otomatik silahla saldırı düzenlenmişti. 40'a yakın kurşunun isabet ettiği otomobilin sürücüsü Burak Tunçel (25) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Olay sonrası polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucunda araç içerisinde Burak Tuncel'in uzun namlulu silahlarla öldürülmesi ile ilgili olarak şüphelilerle birlikte hareket eden 3 şahıs yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştı. 2'si 18 yaşından küçük toplam 6 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.

Silahlı saldırı anları kamerada

Silahlı saldırı anları bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırganların Tunçel'i araca bindikten sonra çapraz ateşe tuttukları görülüyor. Araca binen saldırganlardan biri camı açıp tabancayla iki el daha ateş ediyor. Maskeli oldukları görülen saldırganlar daha sonra park halindeki siyah bir otomobile binerek olay yerinden kaçıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Yerel Haberler, Kağıthane, Güvenlik, İstanbul, Olaylar, Cinayet, 3-sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Kağıthane'de Silahlı Saldırı Anları Kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek
Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı Yarın sabahtan itibaren etkili olacak Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı! Yarın sabahtan itibaren etkili olacak
YPG’nin Haseke’de katlettiği 10 sivilin cesedine ulaşıldı YPG'nin Haseke'de katlettiği 10 sivilin cesedine ulaşıldı
Özel’den Bahçeli’ye ’emekli maaşı’ çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz
Edin Dzeko Almanya’da lider olan takıma gidiyor Edin Dzeko Almanya'da lider olan takıma gidiyor

12:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama
12:10
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı
11:57
Aile vahşetinden yeni detay İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj
Aile vahşetinden yeni detay! İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj
11:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Beştepe’de görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Beştepe'de görüşecek
11:47
Vatandaşlık maaşı geliyor Milyonlarca emekli rahat bir nefes alacak
Vatandaşlık maaşı geliyor! Milyonlarca emekli rahat bir nefes alacak
11:04
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öz yeğenini özel kalem müdürü yaptı
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öz yeğenini özel kalem müdürü yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 12:45:33. #7.11#
SON DAKİKA: Kağıthane'de Silahlı Saldırı Anları Kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.