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Kağıthane Meydanı'nın ikinci etabı açıldı - Son Dakika

Kağıthane Meydanı'nın ikinci etabı açıldı

18.09.2021 09:28

- Kağıthane Meydanı'nın ikinci etabı açıldı Kağıthane Meydanı her geçen gün güzelleşiyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ilk etabı 18 Aralık 2020 tarihinde hizmete açılan yeni Kağıthane Meydanı'nın ikinci etap çalışmaları da tamamlanarak açılışı gerçekleştirildi.

- Kağıthane Meydanı'nın ikinci etabı açıldı

Kağıthane Meydanı her geçen gün güzelleşiyor

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ilk etabı 18 Aralık 2020 tarihinde hizmete açılan yeni Kağıthane Meydanı'nın ikinci etap çalışmaları da tamamlanarak açılışı gerçekleştirildi.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in vatandaşlara sözünü verdiği 53 proje arasında yer alan Kağıthane Meydanı Projesi hayata geçirilerek hizmete açıldı. Açılışa AK Parti İstanbul Milletvekilleri Abdullah Güler, İffet Polat, Hasan Turan, Kağıthane İlçe Kaymakamı Mustafa Koç, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Kağıthane ikinci etap meydanı dualarla açıldı. Ardından Başkan Öztekin ve protokol üyeleri beraber kurdele keserek açılışı gerçekleştirdi.

Kağıthane Meydanı Projesi kapsamında ilçe merkezindeki 20 bin metrekarelik alanın 12 bin metrekaresi botanik bahçe ve meydan, 5 bin 500 metrekaresi yeşil alan ve 2 bin 500 metrekaresi de yürüyüş yolları olarak hizmete sunuldu. Meydanda oya ağacı, palmiye, hatmi, akçaağaç, ıhlamur gibi yüzlerce ağaç ve binlerce bitki türü toprakla buluştu. Tarihi dokuyu simgeleyecek 24 milyon yaşında bir ağaç fosiline yer verildi. Bunun yanında 305 yaşındaki beyaz çam, 150 yaşındaki zeytin ve 70 yaşındaki mabet ağaçları da meydanda yerini aldı. Ağaç ve donatıları ile sokaktaki kedi, köpek, kuş ve daha nice can dosta doğal birer yuva oldu. Aynı zamanda Güvenlik kameralarıyla Meydan'da çocuklar huzur içinde vakit geçirirken, ücretsiz wifi hizmeti ile gençler diledikleri gibi internete girebiliyor.

Yeni Kağıthane Meydanı'nın ikinci etap çalışmaları kapsamında da; süs havuzu, dekoratif aydınlatmalar, akıllı şehir mobilyaları, yeşilliklerle süslü yasemin duvarları, geniş yaya kaldırımları, yürüyüş yolları çalışmaları gerçekleştirildi. Toplamda 40 binin üzerinde bitki ve yüzlerce ağaç dikimi ile 10 bin metrekare yeni yeşil alan daha oluşturuldu. Proje alanı içinde yer alan Daye Hatun Cami ile Tarihi Sıbyan Mektebi de dokusuna uygun şekilde çevre düzenlemeleriyle birlikte yeniden tasarlandı.

"İstanbul için çok nadide çok özel mekanlardan birisi oldu"

Kağıthane Meydanı'nın çok özel bir meydan olduğunu anlatan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "İstanbul için çok nadide çok özel mekanlardan birisi olmuş oldu. Botanik Bahçesi havasında bir meydan oldu. Burada yüzlerce ağacımızın olduğu akça ağacı, çam ağacı, palmiye ağacı, çınar ağacı aynı zamanda zeytin ağaçları var. Yüzlerce farklı bitki türümüz burada. Her birinin üzerinde de kendi isimleri de yazıyor. Çocuklarımız ve gençlerimiz doğayla beraber meydanına kavuşmuş oldu. Aynı zamanda meydanımızı özel kılan bir hususta teknolojik meydan. Ücretsiz WİFİ var. Aynı zamanda oturma alanlarında banklarda şarj ünitelerimiz var. Parkta otururken başka bir yere gitmeden şarjları kullanabilecek. Ayrıca özel aydınlatmalarımız var. Gecenin belli vaktinde akşam vakti de güvenlik kameraları olduğu için güvenli bir şekilde halkımız oturabilir. Su düzeneklerimiz var. Özellikle çocuklarımız suyla beraber şehrin sıcağında temiz hava alabilecekleri özel bir mekan olmuş oldu. Sokak hayvanlarımız için mama ve su bırakabilecekleri özel alanlar yaptık. Açılışımızı yaptık. Geçtiğimiz günlerde çocuk etkinliklerine başladık. İstanbul'umuza ve Kağıthane'mize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Bunun yanı sıra, altyapı çalışmaları kapsamında 2 bin 300 metrelik yağmur suyu kanalı yapıldı. Peyzaj alanları ile estetik kazandırılarak yaklaşık 100 metre uzunluğunda doğal taşlarla kaplanmış merdivenli yol, meydana erişimi kolay hale getirdi.

Kağıthane Meydanı'nın ikinci etabı açıldı
Kağıthane Meydanı'nın ikinci etabı açıldı
Kağıthane Meydanı'nın ikinci etabı açıldı
Kağıthane Meydanı'nın ikinci etabı açıldı
Kağıthane Meydanı'nın ikinci etabı açıldı
Kağıthane Meydanı'nın ikinci etabı açıldı
Kağıthane Meydanı'nın ikinci etabı açıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kağıthane Meydanı'nın ikinci etabı açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kağıthane Meydanı'nın ikinci etabı açıldı - Son Dakika
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