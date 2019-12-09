Son Dakika Haberleri: Kağıtspor Baskettbol Takımı: 113- Kayı Spor: 96
Son Dakika Spor Kağıtspor Baskettbol Takımı: 113- Kayı Spor: 96 - Son Dakika Spor

Kağıtspor Baskettbol Takımı: 113- Kayı Spor: 96

6 saat önce

Türkiye Basketbol 2. Liginde mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor, konuk ettiği Kayı Spor'u 113-96 mağlup etti.

Kağıtspor Baskettbol Takımı: 113- Kayı Spor: 96, System.String[]

Türkiye Basketbol 2. Liginde mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor, konuk ettiği Kayı Spor'u 113-96 mağlup etti.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Basketbol Takımı, başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Evindeki tüm maçları kazanan mavi beyazlılar, son olarak Ankara temsilcisi Kayı Spor'u 113-96 mağlup etti. Basketbol 2'nci liginde Kocaeli'yi temsil eden Mavi beyazlılar, ligde üst üste 6'ncı galibiyetini elde ederken üst sıralardaki yerini de korudu. Büyükşehir Kağıtspor, son aldığı skorla bu sene ligde oynadığı maçlarda ilk defa 100 sayı barajını aştı. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:34 Kaynak: İHA
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