Kağıtspor Baskettbol Takımı: 113- Kayı Spor: 96

Türkiye Basketbol 2. Liginde mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor, konuk ettiği Kayı Spor'u 113-96 mağlup etti.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Basketbol Takımı, başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Evindeki tüm maçları kazanan mavi beyazlılar, son olarak Ankara temsilcisi Kayı Spor'u 113-96 mağlup etti. Basketbol 2'nci liginde Kocaeli'yi temsil eden Mavi beyazlılar, ligde üst üste 6'ncı galibiyetini elde ederken üst sıralardaki yerini de korudu. Büyükşehir Kağıtspor, son aldığı skorla bu sene ligde oynadığı maçlarda ilk defa 100 sayı barajını aştı. - KOCAELİ