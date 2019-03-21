Kağıtsporlu Boksörler Madalyalarla Döndü
1 saat önce
Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor'lu boksörler 13 siklette madalyaların sahiplerini bulduğu turnuvada kürsüde yer aldı.
Kocaeli
Büyükşehir Kağıtspor
'lu boksörler 13 siklette madalyaların sahiplerini bulduğu turnuvada kürsüde yer aldı.
Yıldız Erkekler Türkiye
Ferdi Boks Şampiyonası 11-17 Mart tarihleri arasında Muğla Marmaris
Amiral Orhan Aydın
Spor Salonu'nda düzenlendi. 51 ilden 490 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un başarılı boksörleri 3 madalya ile mücadeleleri tamamladı.
Yıldız Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Büyükşehir Kağıtspor adına mücadele eden 3 sporcu kürsüde yerlerini aldı. 13 siklette madalyaların sahiplerini bulduğu turnuvada mavi beyazlı Semih Gümüş
48 kilogramda 3'üncü, Onur Arkcı 50 kilogramda 3'üncü ve Alperen Terzi 70 kilogramda 2'nci oldular. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:04 Kaynak: İHA
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