Son Dakika Haberleri: Kağıtsporlu Boksörler Madalyalarla Döndü

Kağıtsporlu Boksörler Madalyalarla Döndü

1 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor'lu boksörler 13 siklette madalyaların sahiplerini bulduğu turnuvada kürsüde yer aldı.

Kağıtsporlu Boksörler Madalyalarla Döndü, System.String[]
Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor'lu boksörler 13 siklette madalyaların sahiplerini bulduğu turnuvada kürsüde yer aldı.

Yıldız Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası 11-17 Mart tarihleri arasında Muğla Marmaris Amiral Orhan Aydın Spor Salonu'nda düzenlendi. 51 ilden 490 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un başarılı boksörleri 3 madalya ile mücadeleleri tamamladı.

Yıldız Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Büyükşehir Kağıtspor adına mücadele eden 3 sporcu kürsüde yerlerini aldı. 13 siklette madalyaların sahiplerini bulduğu turnuvada mavi beyazlı Semih Gümüş 48 kilogramda 3'üncü, Onur Arkcı 50 kilogramda 3'üncü ve Alperen Terzi 70 kilogramda 2'nci oldular. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:04 Kaynak: İHA

Kağıtspor, Kocaeli, Güncel
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