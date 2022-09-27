Dünya Turizm Günü'nde Mısır Piramitleri Ücretsiz Ziyarete Açıldı

KAHİRE, 27 Eylül (Xinhua) -- Mısır Salı günü, her yıl 27 Eylül'de kutlanan Dünya Turizm Günü'nde, müze ve arkeolojik sahalarının çoğunluğunu ücretsiz ziyarete açtı. Giza Piramitleri de bunlar arasında bulunuyor. Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı'na göre ücretsiz ziyaret tüm Mısırlılar, Afrikalılar ve Mısır'da ikamet eden herkes için geçerli. Tarihi çok eskilere uzanan Mısır bu yıl aynı zamanda eski hiyeroglif yazısının çözülmesinin ve Eski Mısır Bilimi'nin kurulmasının 200. yıl dönümünü kutluyor. 27 Eylül 1822'de Fransız bilim insanı Jean-Francois Champollion, bilim insanları ve araştırmacıların yüzyıllardır başaramadığını başararak Rosetta Taşı'nın gizemini çözmüş ve Eski Mısırca işaretleri doğru okumayı başarmıştı.

Dünya Turizm Günü'nde Mısır'ın Giza kentinde bulunan Giza Piramitleri'ni görmek için fayton kiralamış turistler görülüyor, 27 Eylül 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

Dünya Turizm Günü'nde Mısır'ın Giza kentinde bulunan Giza Piramitleri'ni görmek için develerin üzerinde yolculuk eden turistler görülüyor, 27 Eylül 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

Dünya Turizm Günü'nde Mısır'ın Giza kentindeki Giza Piramitleri'nde bulunan ünlü Sfenks'i ziyaret eden turistler görülüyor, 27 Eylül 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Mısır Uygarlığı Ulusal Müzesi'nin eski eserler r estorasyonu laboratuvarında eski bir mumya tabutu üzerinde çalışan bir restorasyon uzmanı görülüyor, 20 Eylül 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

Mısır'ın başkenti Kahire'de Ulusal Mısır Medeniyeti Müzesi'nde bulunan Rosatta Taşı'nın replikasının fotoğrafını çeken bir ziyaretçi görülüyor, 20 Eylül 2022. Ulusal Mısır Medeniyeti Müzesi'nin giriş holüne yerleştirilen Rosatta Taşı replikası, altındaki açıklamaları okurken hayranlıklarını gizleyemeyen hem Mısırlıları hem yabancıları kendine çekiyor. Rosetta Taşı eski Mısır dilinin ve Eski Mısır Bilimi'nin deşifre edilmesine yardımcı olan önemli anahtarlardan birisi. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)