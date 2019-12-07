Kahraman asker Seyit Onbaşı'yı yılda 20 bin kişi ziyaret ediyor

Çanakkale Savaşları'nda sırtlandığı büyük top mermisini kundağa yerleştirerek İngiliz zırhlı donanması "Ocean"ın vurulmasını sağlayan ve Osmanlı Ordusu'nun muharebeleri kazanmasında büyük pay sahibi olan Seyit Onbaşı'nın, Balıkesir'in Havran ilçesindeki Kocaseyit Anıtı, yılda ortalama 20 bin kişi tarafından ziyaret ediliyor.

Çanakkale Savaşları'nın ardından köyüne dönen, ormancılık ve kömürcülükle uğraşan Seyit Ali, Hacı Osman Ağa'ya ait zeytin yağı fabrikasında çalıştıktan sonra "Çabuk" soyadını aldı. 1 Aralık 1939'da hayatını kaybeden Seyit Onbaşı'nın naaşı, doğduğu ve sonradan Kocaseyit ismi verilen köyüne defnedildi.

2006 yılında Seyit Onbaşı'nın mezarının karşısına yapılan Koca Seyit Anıtı'nı, yıl içinde yaklaşık 20 bin kişi ziyaret ediyor.

Anıta gelen vatandaşlar buradaki müzeyi, Seyit Onbaşı ve Atatürk'ün heykellerini görme fırsatı buluyor.

Belirli zamanlarda Seyit Onbaşı'nın anıt mezarının bulunduğu Kocaseyit Mahallesi'ne turlar da düzenleniyor.

Çanakkale kahramanlarından Seyit Çabuk'un üçüncü kuşak torunu Muhammet Yıkar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dedesinin anıtında Çanakkale Savaşı'ndan resimlerin sergilendiğini belirterek, "Müzede Çanakkale'den getirilen tarihi eşyalar, 9 camekan içinde sergileniyor. Bir tören alanı ve heykeli var. 2006'dan bu yana burada bir anıtı ve müzesi var." dedi.

Ziyaretçilerin ilgisinin yoğun olduğunu ifade eden Yıkar, şöyle konuştu:

"Ziyaretçi sayısı, yılda yaklaşık 20 bini buluyor. Türkiye'nin her yerinden geliyorlar. Gelenler, 'Kocaseyit'in böyle bir anıtı ve mezarı olduğunu bilmiyorduk' diyorlar. Gelen ziyaretçilerimiz Kocaseyit'i Çanakkale'de öldü biliyorlarmış ama 'orada değil, köyünde' diye rehberlerden duyan buraya daha çok gelmeye başladı."

Seyit Onbaşı'nın anıt mezarını ziyaret etmek için Malatya'dan gelen emekli öğretmen Mustafa Acet, anıtı çok beğendiğini dile getirdi.

Anıtta manevi duyguların yoğun olduğunu vurgulayan Acet, "Onların yaşadıkları dönemleri, çektikleri cefaları, yaptıkları mücadeleleri düşündükçe hakikaten insan duygulanıyor. Bunlara saygı ve hürmetimiz sonsuzdur. Allah bu memlekete hizmet edenleri korusun." diye konuştu.