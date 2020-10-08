Kahraman Gazi, Türkiye'de ilk kez yapılan yöntemle sağlığına kavuştu - Son Dakika

Kahraman Gazi, Türkiye'de ilk kez yapılan yöntemle sağlığına kavuştu

08.10.2020 00:59
Kahraman Gazi, Türkiye'de ilk kez yapılan yöntemle sağlığına kavuştu, System.String[]

Gabar Dağı'nda 3 yıl önce teröristlerin döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Erzurumlu Uzman Çavuş Abubekir Durmuş, Türkiye'de ilk kez yapılan bir yöntemle Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ameliyat edilerek sağlığına kavuştu.

Gabar Dağı'nda 3 yıl önce teröristlerin döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Erzurumlu Uzman Çavuş Abubekir Durmuş, Türkiye'de ilk kez yapılan bir yöntemle Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ameliyat edilerek sağlığına kavuştu.

4 Nisan 2017 yılında Şırnak'ta uzman çavuş olarak görev yapan Erzurumlu Abubekir Durmuş (36), 60 arkadaşıyla birlikte Gabar Dağı'na operasyona giderken yolda teröristler tarafından döşenen 1 ton patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu ağır yaralandı. 3 arkadaşının şehit olduğu patlamada ağır yaralanan Durmuş, tedavi altına alındı. İlk olarak kafatasına yapay kafatası olarak titanyum kaplama yapılan Durmuş'un kafatası deri inceldiği için tutmadı, zamanla aşınarak açılma oldu. Toplamda 3 ameliyat geçiren Durmuş, son bir yıldır şiddetli ağrılar yaşamaya başladı. Durumunu anlatan bir video çekerek sosyal medyada yayınlayan Durmuş'a olumlu dönüşler oldu.

Daha sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alınan Abubekir Durmuş, Türkiye'de ilk kez yapılan yöntemle ameliyat edildi. Abubekir Durmuş'un bacağından alınan parçalar, kafatasına nakledildi. Sağlığına kavuşan Erzurumlu gazi Abubekir Durmuş, tedavisinin ardından Erzurum'a ailesinin yanına döndü. Defalarca ölümle burun buruna gelen Gazi Dadaş, 7 kez takdir belgesiyle ödüllendirildi.

"5 tonluk patlayıcının 1 tonu patladı, Allah bizi sakladı"

Operasyonun 4 Nisan 2017'de olduğunu ifade eden Abubekir Durmuş, "Teröristlerin daha önce döşemiş oldukları el yapımı patlayıcısını bizi oraya çekmek için görüntü vermişler. İHA'ların almış olduğu görüntü sonrası bizim tugay ve bölük oraya görevlendirildi. İntikal ettikten sonra arazi taramasına başladık. Teröristler bizim hareket ettiğimizi görünce gittiğimizi sanmışlar. Önceden yerleştirmiş oldukları el yapımı patlayıcısını infilak ettirdiler. Yaklaşık 5 tonluk el yapımı patlayıcısı düzeneği düzenlemişler. İnfilak ettirdikten sonra 1 tonu sadece patladı. Geri kalan 4 tonu kablolarda oksitlenme olduğu için temas sağlanamamış patlamamış. 5 tonluk patlayıcının hepsi patlasaydı 20-30 tane şehit verebilirdik. Allah sakladı. 1 tonu patladı 3 arkadaşım şehit oldu, 6 yaralı vardı" dedi.

"Patlamadan sonra beni şehit oldu gözüyle helikoptere koymuşlar"

Patlamada yaralıların içinde en ağır durumu olanının kendisinin olduğunu belirten Durmuş, "Helikopter geldiğinde beni şehit olduğu gözüyle koymuşlar. Şırnak'ta ilk müdahalemden sonra Ankara GATA'ya sevk edildim. Uçakta 6 kere kalbim durmuş, hemşire sayesinde geri dönmüşüm. Ankara GATA'da yoğun bakıma alındım, 72 saat komada kaldım. Yoğun bir tedavi ve ameliyat sonucu hayata döndürüldüm. 45 gün yoğun bakımda kaldım" diye konuştu.

"Önceden yatağa bağlı yaşıyordum, şimdi hayata bağlı yaşıyorum"

Baş ağrıları artınca sosyal medyada video paylaşarak yardım isteğini kaydeden Durmuş, "Sosyal medyada video sonucunda Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca tarafından Ankara Tıp Fakültesine verdiği direktif sonucu Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Çağlar ve beraberindekiler 11 saatlik uzun uğraş sonucunda ameliyatımı gerçekleştirdiler. Ameliyatım başarılı geçti. Önceden yatağa bağlı yaşıyordum. Baş ağrılarım uyumayınca çok artıyordu. Şimdi hayata bağlı yaşıyorum" şeklinde konuştu.

"İçim buruk, vatani görevime dönmek istiyorum"

Gözyaşlarını tutamayan Durmuş, vatani görevine bir an önce dönmek isteğini belirterek, "Ailemin yanına döndüm çok mutluyum ama bir yanım hep buruk. Vatani görevimden uzak kalmak, bir an önce iyileşip tekrardan eski görevime devam etmek istiyorum. Onun için de tedavilerime iyi bir şekilde devam ediyorum. En kısa zamanda bıraktığım üniformama, silahıma kavuşup şerefli ve onurlu görevime tekrardan devam etmek istiyorum" dedi.

"Komutanlarıma söyledim onun yerine ben giderim dedim"

Oğluyla gurur duyduğunu vurgulayan 64 yaşındaki baba Şefik Durmuş ise, "Ağır yaralanmıştı. 30-40 gün komada kaldı. Öldürmeyen Allah öldürmedi. Komutanlarıma söyledim onun yerine ben giderim dedim. Maddi olarak bir şey istemiyorum ama manevi olarak topraklarımızı kimseye bırakmayız. Ben de gitsem, canım da gitse, evladım da gitse vatan sağ olsun. Hiç gözümü kırpmadan giderim. Allah razı olsun bakanlarımızdan, Cumhurbaşkanımızdan bizi yalnız bırakmadılar. Evladımla gurur duyuyorum. Bir Abubekirler gider on Abubekirler gelir" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Gabar Dağı, Türkiye, Ankara, Gazi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kahraman Gazi, Türkiye'de ilk kez yapılan yöntemle sağlığına kavuştu - Son Dakika

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