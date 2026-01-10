Kahraman Kadın Akademisi Açıldı - Son Dakika
Kahraman Kadın Akademisi Açıldı

Kahraman Kadın Akademisi Açıldı
10.01.2026 20:49
Kahramanmaraş'ta kadınlara yönelik eğitim ve girişimciliği destekleyen akademi hizmete girdi.

KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınların eğitimden üretime, dijital satıştan sosyal etkileşime kadar pek çok alanda güçlenmesini sağlamak amacıyla kurulan 'Kahraman Kadın Akademisi' açıldı. Belediye Başkanı Fırat Görgel, Türkiye'de ilk kez kadınlara yönelik eğitim, girişimcilik, e-ticaret ve sosyal etkileşimi tek çatı altında buluşturan bütüncül bir vizyonu hayata geçirdiklerini söyledi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) ve Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen Kahraman Kadın Akademisi'nin tanıtımı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün'ün katılımıyla Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kadınların eğitimden üretime, dijital satıştan sosyal etkileşime kadar pek çok alanda güçlenmesini hedefleyen ve Türkiye'de ilk olmasıyla dikkat çeken Kahraman Kadın Akademisi'yle kadınlar hem üretecek hem de aile bütçelerine katkı sağlayacak. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, milletvekilleri, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, KADEM Eğitim Direktörü Arzu Güngör Arıkan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler, daire ve kurum amirlerinin de katıldığı tanıtımda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Kahraman Kadın Akademisi'nin yalnızca dijital bir program olmadığını, aynı zamanda afet sonrası toparlanmanın ve kadınlar üzerinden güçlenen bir toplum inşasının simgesi olduğunu dile getirdi. Yenigün, eğitimi, üretimi, dijital satışı ve sosyal etkileşimi bir araya getiren yapısıyla akademinin örnek bir uygulama olduğunun altını çizdi.

'TÜRKİYE'DE BİR İLK KAHRAMANMARAŞ'TA'

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise Kahraman Kadın Akademisi ile Türkiye'de ilk kez kadınlara yönelik eğitim, girişimcilik, e-ticaret ve sosyal etkileşimi tek çatı altında buluşturan bütüncül bir vizyonu hayata geçirdiklerini söyledi. Akademinin, kadını yalnızca desteklenen bir birey olarak değil; üreten, yöneten, karar veren ve geleceği inşa eden bir özne olarak ele alan güçlü bir anlayışın ürünü olduğunu belirten Görgel, projenin milli ve manevi değerler ekseninde, ahlakı merkeze alan bir yaklaşımla şekillendiğini ifade etti.

Kadın üreticiler ise projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek hem iş yeri olan, hem de evde üretim yapan kadınların bir araya getirilmesinin son derece kıymetli olduğunu söyledi. Ayrıca katılımcılar, bu tür organizasyonların kadınlara önemli fırsatlar sunduğunu, Kahramanmaraş'ın değerlerinin ulusal ve uluslararası arenaya açılış kapısı olduğunu ifade etti.

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Yerel Yönetim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahraman Kadın Akademisi Açıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Kahraman Kadın Akademisi Açıldı
