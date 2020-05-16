Kahramankazan'da kan bağışı kampanyası - Son Dakika

İlk gün mobil kan verme aracında kan bağışında bulunan vatandaşlar için yoğunluktan dolayı ikinci gün çadır kuruldu.

Saat 21.00 ile 01.00 saatleri arasında iki gün süren kan bağışı kampanyasında yaklaşık 130 ünite kan bağışı yapıldı.

Türk Kızılay Ankara Kan Merkezi tarafından Kahramankazan 'da düzenlenen kampanyada yaklaşık 130 ünite kan bağışı toplandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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