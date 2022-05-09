Kahramankazanlı öğrenciler yurt dışındaki arkadaşlarına mektup yazdı - Son Dakika
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Kahramankazanlı öğrenciler yurt dışındaki arkadaşlarına mektup yazdı

09.05.2022 11:03
Kahramankazanlı öğrenciler yurt dışındaki arkadaşlarına mektup yazdı

Kahramankazan ilçesindeki Hamdiye Ünlü İlkokulu öğrencileri, eTwinning projesi kapsamında düzenlenen "farklı ülkelere yeni yıl kartı gönderme" etkinliğine katıldı.

Kahramankazan ilçesindeki Hamdiye Ünlü İlkokulu öğrencileri, eTwinning projesi kapsamında düzenlenen "farklı ülkelere yeni yıl kartı gönderme" etkinliğine katıldı.

Birçok ülkenin ortağı olduğu, Türkiye'den de okulların yer aldığı eTwinning projeleriyle, okullarda şarkı yazma ve söyleme, kukla yapımı ve konuşturma, deney yapma, e-kitap yazma ve seslendirme, resimli sözlük gibi etkinlikler yapıldı.

Projede yer alan Hamdiye Ünlü İlkokulu öğrencileri de "farklı ülkelere yeni yıl kartı gönderme" etkinliği ile hazırladıkları kartları yurt dışındaki arkadaşlarına gönderdi.

Okulun proje koordinatörü Özgür Fidan, projelerle öğrencilerin oyunlar, şarkılar, drama ve web 2 araçları yoluyla İngilizce dil becerilerini geliştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Okul olarak projeye 70 öğrenciyle katıldıklarını aktaran Fidan, "Sevimli İngilizce (cute English), güzel İngilizce (lovely English) ve tatlı İngilizce (prety English) eTwinning projeleri, İtalya, Fransa, Hırvatistan, Polonya, Romanya ve Türkiye'den 20 ildeki öğretmenlerin katıldığı uluslararası projelerdir. Takım ve işbirlikçi çalışmalarla yürütülen faaliyetler sayesinde öğrenciler yeteneklerini ortaya çıkarma ve öz güvenlerini geliştirme fırsatı bulmuşlardır." diye konuştu.

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Kahramankazan, İngilizce, Yeni Yıl, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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