Kahramanlık ünvanı Kahramanlık Müzesinde kutlandı

Ankara'nın Kazan ilçesine TBMM tarafından kahramanlık ünvanı verilmesinin 3. yılı düzenlenen programla kutlandı.

15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi Konferans Salonunda düzenlenen kutlama programına Kaymakam Engin Aksakal, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, AK Parti Ankara Milletvekilleri Emrullah İşler, Nevzat Ceylan, gaziler ve şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Kutlama programına gelen milletvekilleri ve davetliler önce 15 Temmuz Resim Sergisini ve müzeyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan programda Kur'anı Kerim okundu, şehitler için dua edildi. Kahramankazan halkının 15 Temmuz'da verdiği mücadeleyi anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı.

Zaman zaman duygusal anların yaşandığı programda davetlilere Türk Bayrağı dağıtıldı.

Kutlama programı "Cumhuriyetimizin kuruluşundan 15 Temmuz'a'" konulu tiyatro gösterisi ve ilçedeki okullar arasında açılan 15 Temmuz konulu resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Programda Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Akıncı Hava Üssünde verilen mücadeleyi anlattığı konuşmasında ilçe halkının o gece uçakların havalanmasını engellemek için üsse yürüdüğünü, üssün elektriklerini kestiğini, araçların lastiklerini ve buğday tarlalarını ateşe verdiğini söyledi.

"Kahramanların bir hatırası olarak da ilçemizin isminin önündeki kahramanlık ünvanını İstiklal Madalyası gibi taşımaya devam edeceğiz." diyen Başkan Oğuz, "Bugün derin bir kederi ve büyük bir gururu aynı anda yüreğimizde hissediyoruz. Bir taraftan 3 yıl önce gerçekleştirilen hain darbe girişiminde ilçemizde şehadete yürüyen 9 kardeşimizin ve tüm Türkiye'deki 252 şehidimizin hüznünü yaşarken de diğer yandan da dünyada eşine az rastlanır bir direnişe imza atmanın haklı gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Milletvekilleri Ceylan ve İşler de konuşmalarında 15 Temmuz gecesi TBMM'de yaşanan olayları ve kahramanlık ünvanı verilmesi sürecini anlattı.