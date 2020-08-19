Kahramanmaraş İl Afet Risk Azaltma Planı Tanıtım Toplantısı - Son Dakika

Kahramanmaraş İl Afet Risk Azaltma Planı Tanıtım Toplantısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, risk azaltma planlarıyla dirençli toplumlar oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, "Dirençli toplumlar, güvenli yaşam alanları oluşturarak afetlerden kaynaklanacak can ve mal kayıplarını en aza indirmeyi, afetler nedeniyle...

Kahramanmaraş İl Afet Risk Azaltma Planı Tanıtım Toplantısı, System.String[]

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, risk azaltma planlarıyla dirençli toplumlar oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, "Dirençli toplumlar, güvenli yaşam alanları oluşturarak afetlerden kaynaklanacak can ve mal kayıplarını en aza indirmeyi, afetler nedeniyle kesilen ekonomik gelişmeyi risk azaltma faaliyeti sonucunda da sürdürülebilir hale getirmeye gayret ediyoruz." dedi.

Güllüoğlu, Kahramanmaraş AFAD Müdürlüğünde gerçekleştirilen, Kahramanmaraş İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yaklaşık bir yıllık bir çalışmanın meyvesini topladıklarını kaydetti.

AFAD'ın kurulduğu günden beri sadece kriz yönetimi değil aynı zamanda risk yönetimine de çok emek sarf etmeye ve farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirten Güllüoğlu, şunları söyledi:

"Sadece afetlerde yaraları sarmaya değil, afetleri önlemeye veya afet risklerini azaltmaya çalışıyoruz. Türkiye Afet Risk Azaltma Planı'nın (TARAP) uygulamaya geçilmesiyle ve bunun parçaları olan il risk planlarının uygulamaya geçilmesiyle afet sonrası faaliyetlere duyulan ihtiyaç ve ayrılacak olan kaynak azalacak ve böylelikle daha dirençli bir toplum, daha dirençli şehirler, daha güvenli yerleşim alanları oluşturulacak. Aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmaya da katkı sağlayacağını düşünüyoruz. TARAP ve İRAP ulusal ve yerel düzeyde afet risklerinin azaltılması konusunda 'Ne', 'Ne yapılması lazım', 'Nasıl yapılması lazım', 'Ne zaman yapılması lazım', 'Kim tarafından yapılması lazım' sorularının cevaplarını arıyoruz. Onların cevaplarını oluşturmaya çalışıyoruz."

Güllüoğlu, TARAP'ta daha geniş bir yaklaşım ortaya koyduklarını, İRAP'ta ise illere göre senaryoların farklılaştığını kaydederek, "Biz bu planlarla sürdürülebilir, kendi ayakları üzerinde duran, afete dirençli şehirler oluşturmayı hedefliyoruz. Dirençli toplumlar, güvenli yaşam alanları oluşturarak afetlerden kaynaklanacak can ve mal kayıplarını en aza indirmeyi, afetler nedeniyle kesilen ekonomik gelişmeyi risk azaltma faaliyeti sonucunda da sürdürülebilir hale getirmeye gayret ediyoruz. Yani, afetler ülkemizin gelişmesini engellemesin, can ve mal kaybına sebep olmasın istiyoruz." diye konuştu.

Güllüoğlu, kurumlar arası iletişimin önemine dikkati çekerek, "Önceki afetlerde de çok iyi biliyoruz ki kurumlar arası koordinasyonla afetleri yönetebiliriz. Tek başına AFAD olarak değil o ildeki istisnasız her bir kurumun az ya da çok katkısıyla yönetebiliriz. Risk analiz planlarının milletimizin ve ülkemizin afetlere dirençli bir toplum haline dönüşmesine, Türkiye'nin afetlere karşı da güvenli bir ülke olmasına katkı vereceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Diğer konuşmacılar

Vali Ömer Faruk Coşkun ise İRAP'ın ildeki afet risklerinin azaltılmasına çok ciddi katkılar sağlayacağını dile getirdi.

İRAP'ın Türkiye ve kente hayırlı olmasını temenni eden Coşkun, "Valiliğimizin bu süreçte en önemli görevi, İRAP kapsamındaki eylemlerin takipçisi olmak, uygulamada ortaya çıkacak engellerin ortadan kaldırılmasını sağlayarak yaşanabilecek aksamaların önüne geçmektir." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de afetlerin, insan kapasitesini aşan, zamanı bilinmeyen ve günün dünyasının sürekli mücadele ettiği bir gerçek olduğunu aktardı.

Etkileme biçimleriyle afetlerin çok ciddi maddi ve manevi hasarlar meydana getirdiğine işaret eden Güngör, şunları kaydetti:

"Afetlerin etkileri günümüzde entegre afet yönetimi kavramını ortaya çıkarmıştır. Bu kavram proaktif bir yönetim anlayışını gerektirmektedir. Afetlerin öncesi, esansı ve sonrası olarak sistematiğe eden bu yaklaşımın önemine inanıyoruz. Kahramanmaraş olarak 2023 yolunda kentimize hedef olarak belirlediğimiz standartlar bu standartlardır."

Toplantıda, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meltem Şenol Balaban tarafından "Afet Riski Azaltma", AFAD İl Müdürü Aslan Mehmet Coşkun tarafından da "İRAP Kahramanmaraş" konulu sunumlar yapıldı.

Konuşmaların ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindekiler, AFAD Kampüsü'ndeki İRAP Sergisi'ni gezdi, kampüsteki araç ve malzeme depolarında incelemelerde bulundu.

Toplantıya ayrıca İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç ile kent protokolü katıldı.

Kahramanmaraş, Güllüoğlu, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 14:15

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş İl Afet Risk Azaltma Planı Tanıtım Toplantısı - Son Dakika
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