Kahramanmaraş'ın Afşin ve Elbistan ilçelerinde, trafoya yıldırım düşmesi nedeniyle elektrik kesintisi oldu - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta etkili olan fırtına ve sağanakta bir trafo merkezine yıldırım düşmesi nedeniyle Afşin ve Elbistan ilçelerinde elektrik kesintisi yaşandı.

Elbistan ilçesindeki Doğan Trafo Merkezinin Afşin besleme hattına isabet eden yıldırım nedeniyle Afşin ilçe genelinde yaklaşık 15 dakika süren elektrik kesintisi oldu. İlçenin kırsal mahalleleri ile Elbistan'ın bazı bölgelerinde kesintinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan şiddetli fırtına nedeniyle elektrik direklerinin devrildiği kırsal bölgede arıza ekipleri zorlu şartlara rağmen kesinti yaşanan yerlere yeniden elektrik vermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada Nurhak, Ekinözü, Türkoğlu, Andırın, Çağlayancerit ve Göksun ilçelerinde de sağanak etkili oluyor.