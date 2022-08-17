Tarım Kredi Kooperatifleri'ne Ait Marketten Alışveriş Yapan Elbistanlı Yurttaş: "Daha Tövbeler Tövbesi, Reisin Dediği Yerden Valla Almam, Billahi... - Son Dakika
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Tarım Kredi Kooperatifleri'ne Ait Marketten Alışveriş Yapan Elbistanlı Yurttaş: "Daha Tövbeler Tövbesi, Reisin Dediği Yerden Valla Almam, Billahi...

17.08.2022 17:46

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Tarım Kredi Kooperatifleri’ne ait marketten iki paket un alan bir yurttaş, unun koktuğunu ve topak topak olduğunu söyleyerek, “Kooperatif malıymış. Bu un. Bu da takoz, arabanın arkasına bırakacağım kaçmasın diye. Takoz olarak aldım. Bunu götürüp iade edeceğim. Fişim de burada. İade edeceğim. Fakat daha tövbeler tövbesi, reisin dediği yerden valla almam, billahi almam” dedi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ait marketten iki paket un alan bir yurttaş, unun koktuğunu ve topak topak olduğunu söyleyerek, "Kooperatif malıymış. Bu un. Bu da takoz, arabanın arkasına bırakacağım kaçmasın diye. Takoz olarak aldım. Bunu götürüp iade edeceğim. Fişim de burada. İade edeceğim. Fakat daha tövbeler tövbesi, reisin dediği yerden valla almam, billahi almam" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Tarık Kredi Kooperatifleri'nin indirimli satışlara başladığı marketinden alışveriş yapan Elbistanlı bir yurttaşın sitem ettiği görüntüleri, "Elbistanlı hemşerim Mustafa Bey, Erdoğan'ın önerisine uymuş ve Tarım Kredi Kooperatifi marketinden alışveriş yapmış. Ne mi olmuş? İzleyin görün. 'Güleriz ağlanacak halimize' dedirtecek bir video" diyerek sosyal medya hesabında paylaştı.

Videoda Elbistanlı yurttaş, marketten aldığı iki paket undan birini açarak unun topak topak olduğunu gösterdi. Yurttaş, içindeki unun sertleştiği anlaşılan diğer paket için ise "Bu da takoz" dedi. Elbistanlı yurttaş, "Hiç yapmadığım bir şey yaptım. Tarım ve Kredi Kooperatifi'nden gittim, ucuz diye, hani reisim diyorsun ya 'şu kadar ucuz, şöyle ucuz', evet reisim, ben de gittim, alalım dedik" dedi.

Marketten aldığı unu gösteren yurttaş, "Bakın, una bakın. Bu, adamı zehirler ya. Allah'tan korkar bunu adam sattırmaya. Denetim yok mu? Ben, tek adam rejimine işte bundan karşıyım. Denetimi olsa, kooperatif işi, denetlenirdi ve bunu bize kimse yediremezdi. Evvelde Tariş denilince 'belli bir marka, kooperatif malı' diye evimize alır, rahatlıkla kullanırdık" diye konuştu.

Yurttaş, aldığı üründen memnun olmadığını ifade ederek, "Bakın, kooperatif malıymış. Bu un. Şu da takoz. Bu da takoz, arabanın arkasına bırakacağım kaçmasın diye. Takoz olarak aldım. Bunu götürüp iade edeceğim. Fişim de burada. İade edeceğim. Fakat daha tövbeler tövbesi, reisin dediği yerden valla almam, billahi almam" dedi.

Aldığı unun 52,50 TL olduğunu söyleyen yurttaş, "En güzel, en kaliteli un da 55 TL. Ettik, reisime uydum. Özür diliyorum. Hodri meydan reisim. Şikayettir. Araştırtır, denetlettir. Hani başka marketleri denetlettiriyorsun ya burası neden denetlenmiyor? Hadi buyur" diye sitem etti.

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Kaynak: ANKA

alışveriş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarım Kredi Kooperatifleri'ne Ait Marketten Alışveriş Yapan Elbistanlı Yurttaş: 'Daha Tövbeler Tövbesi, Reisin Dediği Yerden Valla Almam, Billahi... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarım Kredi Kooperatifleri'ne Ait Marketten Alışveriş Yapan Elbistanlı Yurttaş: "Daha Tövbeler Tövbesi, Reisin Dediği Yerden Valla Almam, Billahi... - Son Dakika
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