Son dakika: Şehit Uzman Çavuş Furkan Gök toprağa verildi - Son Dakika

Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök (23), memleketi Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Onikişubat ilçesinin Hasancıklı Mahallesi'ndeki baba ocağına getirilen şehit Furkan Gök'ün cenazesi, dua edilip helallik alınmasının ardından Şeyh Ali Sezai Efendi Mezarlığı'na getirildi. Buradaki törene şehidin ailesi, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Vali Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, 2'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Osman Gök ile çocuklarının güçlükle ayakta durduğu törende konuşan İl Müftüsü Mustafa Tekin , Furkan Gök'ün şehit olarak en kutlu makamlardan birine ulaştığını söyledi. Tekin, "Furkan, hak ile batılı ayıran, ayırmak için mücadele eden anlamına geliyor. İsminin de hakkını verdi, vazifesini en güzel şekilde yerini getirdi. Furkan'ımız, şehadetin de zirvesinde. Öyle bir günde ki; Furkan, Mehmet'im, yavrum, Ramazan ayı içerisinde, cuma gününde ve en mukaddes saatlerde ruhunu vatan için, millet için, din için feda etti" diye konuştu.

Mustafa Tekin, helallik aldıktan sonra cenaze namazını kıldırdı. Namazın ardından askerler tarafından bir süre omuzlarda taşınan şehit Furkan Gök, gözyaşlarıyla toprağa verildi.